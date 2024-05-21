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135 новых объектов водоснабжения появятся в Новосибирской области

135 новых объектов водоснабжения появятся в Новосибирской области

21 мая 2024, 05:30
Фото: 1MI
В Новосибирской области построят 135 новых станций водоочистки, скважин и водопроводов.

В Новосибирской области до 2026 года появятся 135 новых объектов водоснабжения. Скважины, водопроводы и станции водоочистки будут построены по подпрограмме «Чистая вода», реализуемой в рамках госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

По словам исполняющего обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Евгения Назарова, в текущем году будут построены и реконструированы 25 водозаборных скважин и 42 объекта водопроводных сетей. Кроме того, подрядчики приступят к возведению масштабных комплексов в Барабинске, Каргате и Чанах. Средства из бюджета региона уже выделены.

Чиновник также напомнил, что в 2024 году будут сданы в эксплуатацию объекты в Кыштовке и рабочих поселках Коченево и Ордынское.

Что же касается городов региона, то в Оби построят новый водопровод на улице Сигнальной, в Искитиме реконструируют магистральный водовод, а в Новосибирске водовод появится на Балластной улице.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#ЖКХ#Бюджет#Водоснабжение#Чистая вода
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