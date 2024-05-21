135 новых объектов водоснабжения появятся в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
В Новосибирской области до 2026 года появятся 135 новых объектов водоснабжения. Скважины, водопроводы и станции водоочистки будут построены по подпрограмме «Чистая вода», реализуемой в рамках госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».
По словам исполняющего обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Евгения Назарова, в текущем году будут построены и реконструированы 25 водозаборных скважин и 42 объекта водопроводных сетей. Кроме того, подрядчики приступят к возведению масштабных комплексов в Барабинске, Каргате и Чанах. Средства из бюджета региона уже выделены.
Чиновник также напомнил, что в 2024 году будут сданы в эксплуатацию объекты в Кыштовке и рабочих поселках Коченево и Ордынское.
Что же касается городов региона, то в Оби построят новый водопровод на улице Сигнальной, в Искитиме реконструируют магистральный водовод, а в Новосибирске водовод появится на Балластной улице.