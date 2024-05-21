135 новых объектов водоснабжения появятся в Новосибирской области

По словам исполняющего обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Евгения Назарова, в текущем году будут построены и реконструированы 25 водозаборных скважин и 42 объекта водопроводных сетей. Кроме того, подрядчики приступят к возведению масштабных комплексов в Барабинске, Каргате и Чанах. Средства из бюджета региона уже выделены.