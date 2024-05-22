Андрея Малахова впечатлили соболя и тополя в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Телеведущий Андрей Малахов в среду, 22 мая, посетил сразу две проходящие в новосибирском центре культуры ЦК19 художественные выставки. Визит Малахова стал для сотрудников центра неожиданным и приятным, сообщает в соцсетях его директор Инна Остроменская.
Андрей Малахов побывал на персональной выставке Ольги Панченко «Соболя и тополя» и на ретроспективной экспозиции живописи и графики известного новосибирского художника Владимира Фатеева.
Как рассказал Atas.info руководитель отдела художественных проектов ЦК19 Вячеслав Мизин, он знает Андрея Малахова как знатока современного изобразительного искусства и увлеченного коллекционера.
«Об этом мало кто догадывается, но Андрей Малахов основал в своих родных Апатитах прекрасный центр современного искусства „Сияние“ с арт-резиденцией. Там проходят постоянные выставки, в том числе и работ из его обширной коллекции. Мы же сегодня снова рассказали Малахову об актуальном искусстве Сибири и о деятельности ЦК19».
Известно, что в свой предыдущий визит Малахов посетил мастерскую известного новосибирского художника и преподавателя Константина Скотникова, который нарисовал портрет телеведущего.