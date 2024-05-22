Андрея Малахова впечатлили соболя и тополя в Новосибирске

Телеведущий Андрей Малахов в среду, 22 мая, посетил сразу две проходящие в новосибирском центре культуры ЦК19 художественные выставки. Визит Малахова стал для сотрудников центра неожиданным и приятным, сообщает в соцсетях его директор Инна Остроменская.