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Андрея Малахова впечатлили соболя и тополя в Новосибирске

Андрея Малахова впечатлили соболя и тополя в Новосибирске

22 мая 2024, 10:38
Фото: ВК: Инна Остроменская
Телеведущий Андрей Малахов посетил две проходящие в Новосибирске художественные выставки, сообщает в соцсетях директор центра культуры ЦК19 Инна Остроменская.

Телеведущий Андрей Малахов в среду, 22 мая, посетил сразу две проходящие в новосибирском центре культуры ЦК19 художественные выставки. Визит Малахова стал для сотрудников центра неожиданным и приятным, сообщает в соцсетях его директор Инна Остроменская.

Андрей Малахов побывал на персональной выставке Ольги Панченко «Соболя и тополя» и на ретроспективной экспозиции живописи и графики известного новосибирского художника Владимира Фатеева.

Как рассказал Atas.info руководитель отдела художественных проектов ЦК19 Вячеслав Мизин, он знает Андрея Малахова как знатока современного изобразительного искусства и увлеченного коллекционера.

«Об этом мало кто догадывается, но Андрей Малахов основал в своих родных Апатитах прекрасный центр современного искусства „Сияние“ с арт-резиденцией. Там проходят постоянные выставки, в том числе и работ из его обширной коллекции. Мы же сегодня снова рассказали Малахову об актуальном искусстве Сибири и о деятельности ЦК19».

Известно, что в свой предыдущий визит Малахов посетил мастерскую известного новосибирского художника и преподавателя Константина Скотникова, который нарисовал портрет телеведущего.

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#Юрий Фомиченко#Культура#Новосибирск#Андрей Малахов#ЦК19#Современное искусство#Художественные выставки
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