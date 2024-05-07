Картину известного художника продает новосибирец за 10 миллионов

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Полотно «Красные маки» относится к парижскому периоду творчества художника и написано между 1927 и 1935 годом. Как рассказал Atas.info автор объявления, картину купили в 2023 году в Париже, сейчас она находится в Румынии.
«Я ее купил за 300 евро, она мне просто понравилась. В Европе я не нашел специалистов по Фальку, обращался к трем оценщикам. Двое дали заключение, что это оригинал, третий — нет. Надо ее в Россию привезти», — говорит Виктор.
Владелец планирует выручить за картину 10 млн рублей.