atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Что изменилось в системе поступления

Новые правила поступления в российские вузы — что изменилось в 2024 году

9 апреля 2024, 07:43
Фото: atas.info
Что изменилось в системе поступления

Новосибирцам рассказали о новых правилах приема в российские вузы

В 2024 году Министерством науки и высшего образования были утверждены новые правила поступления в вузы России. Они касаются приема на бакалавриат, специалитет и магистратуру.

Чтобы убедиться, что выбранный вуз соответствует требованиям российского законодательства, можно посмотреть информацию о нем в Сводном реестре лицензий Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Основные изменения связаны с количеством направлений для участия в конкурсе и появлением приоритета для зачисления. Теперь абитуриент может подавать заявления только в пять вузов и выбирать до пяти направлений подготовки в каждом. Если абитуриент участвует в нескольких конкурсах, он должен указать свои приоритеты, и его будут зачислять на первую в списке специальность.

Также были внесены изменения в процедуру зачисления. Теперь абитуриенту не нужно давать согласие на зачисление, достаточно принести оригинал аттестата для подтверждения своих намерений учиться на выбранном профиле.

Новые правила уже действуютНовые правила уже действуют
Новые правила уже действуют
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Ранее было введено объединение нескольких смежных специальностей в единый конкурс, так называемые «многопрофильные» конкурсы. Также появилась возможность выборочно сдавать вступительные экзамены и использовать результаты одного из них для участия в конкурсе. Для выпускников колледжей и вузов был разработан отдельный перечень экзаменов. Подача документов теперь возможна в электронной форме.

Другие изменения касаются обновления конкурсных списков, упрощения процедуры зачисления, расширения списка индивидуальных достижений, увеличения срока публикации информации о приеме и возможности отозвать документы.

Для поступления в вуз абитуриент должен подать заявление о приеме, паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии), документ, подтверждающий инвалидность или ограничения здоровья, сведения о выигранных олимпиадах и личных достижениях, а также диплом о высшем или среднем профессиональном образовании (при наличии). Документы можно подавать лично, по почте или в электронной форме.

Абитуриент может отозвать заявление о приеме и документы в любой момент.

Составлен рейтинг новосибирских вузов. Изучаем список
Узнать подробнее
Читайте также:
Как студенты из Камеруна изучают русский язык в российском вузеСтало известно, сколько бюджетных мест будет в новосибирских вузах в 2024 годуНазвано число студентов в новосибирских вузах
#Общество#Образование#Вузы поступление#Новосибирск#Университет#Абитуриенты#Россия#Поступление#Эмилия Губарева#Вуз
Подпишитесь
В Новосибирской области уровень воды в реках превысил критическую отметку
Вчера, 05:17
Новосибирцев предупредили о китайской секте. Она вербует адептов в соцсетях
Сегодня, 05:03
Барсук напал на жителя Новосибирской области — он хотел укусить его за ногу
Сегодня, 03:56
Вице-мэр Терешкова ответила раскритиковавшему Новосибирск Артемию Лебедеву
Вчера, 14:57
Кипяток разлился в центре Новосибирска — люди снова остались без отопления
Вчера, 10:54
В центре Новосибирска толпа с флагом Израиля устроила нелегальные бои
Вчера, 08:40
"