Новые правила поступления в российские вузы — что изменилось в 2024 году

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Чтобы убедиться, что выбранный вуз соответствует требованиям российского законодательства, можно посмотреть информацию о нем в Сводном реестре лицензий Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Основные изменения связаны с количеством направлений для участия в конкурсе и появлением приоритета для зачисления. Теперь абитуриент может подавать заявления только в пять вузов и выбирать до пяти направлений подготовки в каждом. Если абитуриент участвует в нескольких конкурсах, он должен указать свои приоритеты, и его будут зачислять на первую в списке специальность.
Также были внесены изменения в процедуру зачисления. Теперь абитуриенту не нужно давать согласие на зачисление, достаточно принести оригинал аттестата для подтверждения своих намерений учиться на выбранном профиле.
Ранее было введено объединение нескольких смежных специальностей в единый конкурс, так называемые «многопрофильные» конкурсы. Также появилась возможность выборочно сдавать вступительные экзамены и использовать результаты одного из них для участия в конкурсе. Для выпускников колледжей и вузов был разработан отдельный перечень экзаменов. Подача документов теперь возможна в электронной форме.
Другие изменения касаются обновления конкурсных списков, упрощения процедуры зачисления, расширения списка индивидуальных достижений, увеличения срока публикации информации о приеме и возможности отозвать документы.
Для поступления в вуз абитуриент должен подать заявление о приеме, паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии), документ, подтверждающий инвалидность или ограничения здоровья, сведения о выигранных олимпиадах и личных достижениях, а также диплом о высшем или среднем профессиональном образовании (при наличии). Документы можно подавать лично, по почте или в электронной форме.
Абитуриент может отозвать заявление о приеме и документы в любой момент.