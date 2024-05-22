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Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 06:35

Острый дефицит сотрудников полиции выявлен в Новосибирской области

Острый дефицит сотрудников полиции выявлен в Новосибирской области

22 мая 2024, 06:33
Фото: 1MI
В полиции Новосибирской области недокомплект сотрудников составляет почти 18%, сообщили в региональном управлении ведомства.

В Новосибирской области не хватает полицейских: дефицит кадров в МВД региона составляет чуть менее 18% от штата, необходимого для полноценной охраны порядка. Известно, что с начала 2024 года эта цифра выросла уже на 2%.

Чтобы привлечь в полицию новых работников, информация о наборе на службу регулярно публикуется на официальных интернет-ресурсах местной власти, доводится до сведения посетителей центров занятости и военкоматов.

По словам главы министерства внутренних дел страны Владимира Колокольцева, причина нехватки полицейских — в низких окладах. Проблема с комплектованием штата полиции существует практически во всех регионах России, и где-то ситуация еще хуже, нежели в Новосибирской области, пишет Сибкрай.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Россия#Полиция#МВД#Дефицит кадров
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