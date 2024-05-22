Острый дефицит сотрудников полиции выявлен в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В Новосибирской области не хватает полицейских: дефицит кадров в МВД региона составляет чуть менее 18% от штата, необходимого для полноценной охраны порядка. Известно, что с начала 2024 года эта цифра выросла уже на 2%.
Чтобы привлечь в полицию новых работников, информация о наборе на службу регулярно публикуется на официальных интернет-ресурсах местной власти, доводится до сведения посетителей центров занятости и военкоматов.
По словам главы министерства внутренних дел страны Владимира Колокольцева, причина нехватки полицейских — в низких окладах. Проблема с комплектованием штата полиции существует практически во всех регионах России, и где-то ситуация еще хуже, нежели в Новосибирской области, пишет Сибкрай.