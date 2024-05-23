Экс-офицер Следкома возглавил правовой департамент мэрии Новосибирска

Однако в 2015 году приказом Александра Бастрыкина Сергей Копырин был уволен. Местные СМИ тогда связывали это с критикой со стороны Копырина руководителя регионального управления Следкома Андрея Лелеко и противоречиями с авторитетным бердским предпринимателем Виктором Голубевым.