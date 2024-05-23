Сырой нефти на 9 млн рублей украли два мигранта в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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В Новосибирской области двое иностранцев приговорены к двум годам и двум месяцам колонии за хищение нефти из магистрального нефтепровода «Омск — Иркутск». Отбывать наказание «нефтедобытчики» Диланов и Агакишиев будут в колонии общего режима, рассказали в пресс-службе суда Барабинского района.
По данным следствия, группа злоумышленников занималась кражей нефти, принадлежащей акционерному обществу «Транснефть — Западная Сибирь» с ноября 2022 года до середины февраля 2023 года. За достаточно короткий срок осужденные с подельниками, личности которых установить не удалось, смогли украсть 4389 тонн сырья, ущерб оценен в 9,2 миллиона рублей.
Нефть воровали так: сначала ей заполняли специальный резервуар, установленный в отдельном помещении, а затем уже перекачивали в цистерны. Диланов и Агакишиев признались, что в их обязанности входило наблюдение за происходящим вокруг и дежурство возле резервуара.
Теперь осужденные, помимо отбытия срока, должны возместить владельцам нефти нанесенный ущерб.