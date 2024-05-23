Сырой нефти на 9 млн рублей украли два мигранта в Новосибирской области

Нефть воровали так: сначала ей заполняли специальный резервуар, установленный в отдельном помещении, а затем уже перекачивали в цистерны. Диланов и Агакишиев признались, что в их обязанности входило наблюдение за происходящим вокруг и дежурство возле резервуара.