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Сырой нефти на 9 млн рублей украли два мигранта в Новосибирской области

Сырой нефти на 9 млн рублей украли два мигранта в Новосибирской области

23 мая 2024, 08:35
Фото: 1MI
В Новосибирской области осуждены два иностранца, воровавших нефть из нефтепровода «Омск — Иркутск», следует из сообщения суда Барабинского района.

В Новосибирской области двое иностранцев приговорены к двум годам и двум месяцам колонии за хищение нефти из магистрального нефтепровода «Омск — Иркутск». Отбывать наказание «нефтедобытчики» Диланов и Агакишиев будут в колонии общего режима, рассказали в пресс-службе суда Барабинского района.

По данным следствия, группа злоумышленников занималась кражей нефти, принадлежащей акционерному обществу «Транснефть — Западная Сибирь» с ноября 2022 года до середины февраля 2023 года. За достаточно короткий срок осужденные с подельниками, личности которых установить не удалось, смогли украсть 4389 тонн сырья, ущерб оценен в 9,2 миллиона рублей.

Нефть воровали так: сначала ей заполняли специальный резервуар, установленный в отдельном помещении, а затем уже перекачивали в цистерны. Диланов и Агакишиев признались, что в их обязанности входило наблюдение за происходящим вокруг и дежурство возле резервуара.

Теперь осужденные, помимо отбытия срока, должны возместить владельцам нефти нанесенный ущерб.

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