11 нарушений обнаружены на стройке с упавшим у детсада краном в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
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Updated Сегодня, 05:26
В Ленинском районе Новосибирска 11 различных нарушений обнаружено на стройплощадке, на которой стрела башенного крана рухнула рядом с детским садом, сообщили в надзорном органе региона.
Напомним, инцидент произошел 25 апреля. Часть строительной машины упала рядом с воспитанниками детсада «Калейдоскоп», никто не пострадал. Известно, что возведением 17-этажного дома по строительному адресу улица Рельефная, 102/2 занимается СЗ «Союз Инвест» (входит в ГК «Союз»).
Проверка была инициирована прокуратурой после многочисленных публикаций в прессе и бурного обсуждения в городских пабликах. К участию в выездном мероприятии привлекли Ростехнадзор, Роспотребнадзор, а также представителей трудовой инспекции.
Оказалось, что злополучный подъемный кран уже разобран, а инцидент произошел как раз в момент демонтажа. Строительство дома идет с помощью другого крана, находящимся на безопасном расстоянии от дошкольного учреждения.
Во время проверки обнаружены 11 административных нарушений, допущенные застройщиком, техническим заказчиком и подрядчиком. Руководители организаций получили из прокуратуры представления.