Умерла актриса Анастасия Заворотнюк — причина смерти

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Артистки не стало сегодня ночью. Она скончалась в возрасте 53 лет после длительной болезни. Анастасия Заворотнюк много лет вела борьбу с коварным заболеванием — раком. Опухоль сидела в ее головном мозге.
Подробности ее кончины близкие не назвали. В ближайшее время станет известно, когда и где актрису похоронят. Поклонники шокированы данным известием. Они оставляют трогательные комментарии с соболезнованиями родным звезды.
О болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня», известной по роли няни Вики, сообщили 5 лет назад. С того времени актрису на публике никто не видел. Иногда об ее состоянии рассказывала старшая дочка. Рядом с Анастасией также был всегда супруг и Петр Чернышев. Спортсмен никогда не комментировал болезнь своей супруги, но всячески помогал ей облегчить страдания.