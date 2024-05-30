Умерла актриса Анастасия Заворотнюк — причина смерти

О болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня», известной по роли няни Вики, сообщили 5 лет назад. С того времени актрису на публике никто не видел. Иногда об ее состоянии рассказывала старшая дочка. Рядом с Анастасией также был всегда супруг и Петр Чернышев. Спортсмен никогда не комментировал болезнь своей супруги, но всячески помогал ей облегчить страдания.