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Published Сегодня, 06:41

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Актриса долгое время боролась с раком

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк — причина смерти

30 мая 2024, 06:41
Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»/соцсети
Актриса долгое время боролась с раком
Ночью 30 мая скончалась известная актриса Анастасия Заворотнюк, о чем сообщили ее близкие в социальных сетях.

Артистки не стало сегодня ночью. Она скончалась в возрасте 53 лет после длительной болезни. Анастасия Заворотнюк много лет вела борьбу с коварным заболеванием — раком. Опухоль сидела в ее головном мозге.

Подробности ее кончины близкие не назвали. В ближайшее время станет известно, когда и где актрису похоронят. Поклонники шокированы данным известием. Они оставляют трогательные комментарии с соболезнованиями родным звезды.

О болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня», известной по роли няни Вики, сообщили 5 лет назад. С того времени актрису на публике никто не видел. Иногда об ее состоянии рассказывала старшая дочка. Рядом с Анастасией также был всегда супруг и Петр Чернышев. Спортсмен никогда не комментировал болезнь своей супруги, но всячески помогал ей облегчить страдания.

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