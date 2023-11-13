Умерла писательница из Новосибирска Нина Садур — причина смерти и лучшие спектакли

Писательница и сценаристка Нина Садур скончалась на 74-м году жизни, о чем сообщила ее дочь. Драматург страдала от болезни в течение двух лет. Ее похороны состоятся в 15 ноября. Точное время и место проведения прощания будут объявлены позже.