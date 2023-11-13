Умерла писательница из Новосибирска Нина Садур — причина смерти и лучшие спектакли

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:42
Писательница и сценаристка Нина Садур скончалась на 74-м году жизни, о чем сообщила ее дочь. Драматург страдала от болезни в течение двух лет. Ее похороны состоятся в 15 ноября. Точное время и место проведения прощания будут объявлены позже.
Нина Садур родилась в 1950 году в Новосибирске. Ее первая публикация появилась в 1977 году. В 1997 году она получила литературную премию журнала «Знамя» за свой роман «Немец», в котором она глубоко анализировала современную действительность.
Она также известна как автор пьес, таких как «Чудная баба» (1981), «Уличенная ласточка» (1981), «Группа товарищей» (1982) и других. Ее работы пользуются популярностью за рубежом и переводятся на несколько языков.