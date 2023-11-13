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Умерла писательница из Новосибирска Нина Садур

Умерла писательница из Новосибирска Нина Садур — причина смерти и лучшие спектакли

13 ноября 2023, 06:38
Фото: Екатерина Садур/ВК

Умерла писательница из Новосибирска Нина Садур

В возрасте 74 лет скончалась российская писательница и драматург Нина Садур: она написала роман «Немец» и пьесы «Чудная баба», «Уличенная ласточка» и «Группа товарищей».

Писательница и сценаристка Нина Садур скончалась на 74-м году жизни, о чем сообщила ее дочь. Драматург страдала от болезни в течение двух лет. Ее похороны состоятся в 15 ноября. Точное время и место проведения прощания будут объявлены позже.

Нина Садур родилась в 1950 году в Новосибирске. Ее первая публикация появилась в 1977 году. В 1997 году она получила литературную премию журнала «Знамя» за свой роман «Немец», в котором она глубоко анализировала современную действительность.

Она также известна как автор пьес, таких как «Чудная баба» (1981), «Уличенная ласточка» (1981), «Группа товарищей» (1982) и других. Ее работы пользуются популярностью за рубежом и переводятся на несколько языков.

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