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Основатель оркестра умер

Умер создатель оркестра народных инструментов Борис Гурин из Новосибирска

31 октября 2023, 01:38
Фото: минкульт НСО/1MI
Основатель оркестра умер
Борис Гурин, выдающийся музыкант и создатель оркестра народных инструментов, скончался в Новосибирске, оставив яркое наследие в музыкальной культуре сибирского региона.

В Новосибирске скончался Борис Гурин, создатель оркестра народных инструментов. Он был заслуженным артистом РСФСР и умер на 84-м году жизни. Его имя было известно не только в России, но и за ее пределами.

С 1961 года Борис Гурин возглавлял баянную группу Государственного Академического Сибирского русского народного хора. В 1976 году он основал оркестр русских народных инструментов. Как композитор, Гурин создавал собственные произведения и обработки. В его музыке ярко отражался сибирский колорит.

Прощание с покойным состоится в среду, 1 ноября, с 12:00 до 13:00 по адресу: 1-е Мочищенское шоссе, 21Б.

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