Вскрылись подробности о матери погибших в пожаре под Новосибирском детей

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Погибшие при пожаре в поселке Красноглинное Новосибирского района братья 2 и 3 лет росли в неблагополучной семье. О их 36-летней матери рассказали родственники.
Оказалось, что за неполной семьей уже давно наблюдали органы опеки: в поселке они считались «неблагополучными». Про женщину говорят, что она часто оставляла малышей дома одних, запирая дверь на ключ. Иногда она даже привязывала братьев, чтобы они якобы «не вывалились из окна».
Женщину называют «пьющей», но в злополучный день 30 мая она была абсолютно трезвой: ее попросила помочь дойти до машины скорой помощи живущая по соседству тетя. По пока неустановленной причине квартира, где в одиночестве остались дети, загорелась.
К сожалению соседи спасти ребятишек не смогли, а самостоятельно выбраться из огненной западни у них не получилось.
Несмотря на то, что жалобы на отношение к детям поступали на жительницу Красноглинного постоянно, в опеке никаких мер не предпринимали, ограничиваясь лишь редкими визитами. Известно, что представители службы были в сгоревшей ныне квартире буквально за пару недель до трагедии, пишет КП-Новосибирск.
После пожара в Следственном комитете возбудили уголовное дело, подразумевающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. Впрочем, после установления подробностей статью могут изменить на более тяжелую.