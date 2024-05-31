Вскрылись подробности о матери погибших в пожаре под Новосибирском детей

Оказалось, что за неполной семьей уже давно наблюдали органы опеки: в поселке они считались «неблагополучными». Про женщину говорят, что она часто оставляла малышей дома одних, запирая дверь на ключ. Иногда она даже привязывала братьев, чтобы они якобы «не вывалились из окна».