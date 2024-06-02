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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Девочку избили

На дочь участника СВО напали в Новосибирске — вмешался Бастрыкин

2 июня 2024, 11:24
Фото: 1MI
Девочку избили

Участник СВО из Новосибирска попросил главу СКР Бастрыкина защитить его дочь

Уголовное дело из-за нападения на дочку участника СВО потребовал возбудить председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщили в ведомстве.

Участник спецоперации был вынужден обратиться к главе Следственного комитета России. Как рассказал новосибирец, на его дочку напал одноклассник. Он бил ее и угрожал с ней расправиться.

Девочке 17 лет и отец защитить ее никак не может. Дело в том, что родитель находится в зоне СВО и защищает интересы государства.

После нападения школьница обратилась к врачам. Она до сих пор пребывает в стрессе. Отец девушки просит привлечь юношу к ответственности по закону. В настоящее время ведомство проводит проверку.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Школа#Школьники#Скандал#СВО#Александр Бастрыкин
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