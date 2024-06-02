На дочь участника СВО напали в Новосибирске — вмешался Бастрыкин

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Участник спецоперации был вынужден обратиться к главе Следственного комитета России. Как рассказал новосибирец, на его дочку напал одноклассник. Он бил ее и угрожал с ней расправиться.
Девочке 17 лет и отец защитить ее никак не может. Дело в том, что родитель находится в зоне СВО и защищает интересы государства.
После нападения школьница обратилась к врачам. Она до сих пор пребывает в стрессе. Отец девушки просит привлечь юношу к ответственности по закону. В настоящее время ведомство проводит проверку.