4,5 млн взыскали с наследников новосибирского фермера за неиспользованный грант

Соглашение было заключено между региональным Минсельхозом и начинающим главой крестьянского хозяйства. Субсидии были выделены в виде гранта по итогам конкурса. Условия фермер должен был выполнить до 31 июля 2023 года. Однако в 2021 году он скончался. При этом в правилах прописано, что в случае несоблюдения условий, фермер обязуется вернуть грант в полном объеме.