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4,5 млн взыскали с наследников новосибирского фермера за неиспользованный грант

4,5 млн взыскали с наследников новосибирского фермера за неиспользованный грант

3 июня 2024, 05:56
Фото: Антон Засимов / 1MI
В 2020 году фермер из Купинского района получил субсидии от правительства Новосибирской области на сумму 4,5 млн рублей, но условия так и не выполнил, передает Управление судебного департамента.

Соглашение было заключено между региональным Минсельхозом и начинающим главой крестьянского хозяйства. Субсидии были выделены в виде гранта по итогам конкурса. Условия фермер должен был выполнить до 31 июля 2023 года. Однако в 2021 году он скончался. При этом в правилах прописано, что в случае несоблюдения условий, фермер обязуется вернуть грант в полном объеме.

Наследников уведомили, что деньги нужно вернуть, поскольку условия соглашения выполнены не были. Те не согласились, после чего на них подали в суд. Ответчики иск не признали.

Наследники заявили, что приобретенные на средства гранта крупно-рогатый скот и сенокосилку они в наследство не приняли. Имущество передали на хранение другому индивидуальному предпринимателю.

В итоге суд удовлетворил иск, также каждый ответчик должен заплатить госпошлину в размере 15350 рублей.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд#Фермер#Грант
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