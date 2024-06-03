4,5 млн взыскали с наследников новосибирского фермера за неиспользованный грант

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Соглашение было заключено между региональным Минсельхозом и начинающим главой крестьянского хозяйства. Субсидии были выделены в виде гранта по итогам конкурса. Условия фермер должен был выполнить до 31 июля 2023 года. Однако в 2021 году он скончался. При этом в правилах прописано, что в случае несоблюдения условий, фермер обязуется вернуть грант в полном объеме.
Наследников уведомили, что деньги нужно вернуть, поскольку условия соглашения выполнены не были. Те не согласились, после чего на них подали в суд. Ответчики иск не признали.
Наследники заявили, что приобретенные на средства гранта крупно-рогатый скот и сенокосилку они в наследство не приняли. Имущество передали на хранение другому индивидуальному предпринимателю.
В итоге суд удовлетворил иск, также каждый ответчик должен заплатить госпошлину в размере 15350 рублей.