atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Экс-возлюбленная новосибирского блогера «получила» от Мизулиной за «голый наряд»

Мизулина отчитала Ольгу Бузову за «неприличный наряд»

3 июня 2024, 11:23
Фото: vk.com/fest_ufa

Экс-возлюбленная новосибирского блогера «получила» от Мизулиной за «голый наряд»

Ольга Бузова, поставившая точку в отношениях в блогером из Новосибирска Давой, попала под безжалостную критику главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина жестко раскритиковала экс-возлюбленную новосибирского блогера Давы певицу Ольгу Бузову. О претензиях к поп-исполнительнице Мизулина рассказала в своем телеграм-канале.

Возмущение у Мизулиной вызвал наряд певицы, в котором она в День защиты детей выступила на празднике в Уфе. Общественнице на Бузову пожаловались местные жители, которых она поддержала.

Мизулина сообщила, что она не видит особого различия между пресловутой «голой вечеринкой» и концертом Бузовой, которая к тому же выступала перед детьми и подростками. Более того, глава Лиги Безопасного интернета не исключает, что исполнительница хита «Мало половин» намеренно провоцировала зрителей мусульманского региона, нарядившись в более чем откровенный наряд.

Ольга Бузова на критику пока не отреагировала.

Это точка: Бузова сделала сенсационное признание в отношении бывшего Давы
Узнать подробнее
Читайте также:
Хорошо быть кисою: эксперты рассказали, что такое фурри и опасны ли ониМощные магнитные бури обрушатся на Новосибирскую область 3 и 4 июняКрасота неземная: мощные вспышки на Солнце снял новосибирский астрофотограф
#Юрий Фомиченко
Подпишитесь
Новый вид кровососущих мух испугал жителей Новосибирской области
Сегодня, 04:39
Раскрыты подробности уголовного дела главы Корпорации развития Новосибирской области
Сегодня, 07:45
Испортил ли воздух пожар на складе в Новосибирске, выяснил Роспотребнадзор
Сегодня, 07:38
Мощные магнитные бури обрушатся на Новосибирскую область 3 и 4 июня
Сегодня, 07:10
Губернатор дал ответ на обращение о запрете абортов в Новосибирской области
Сегодня, 04:11
Свадебный бум ждут в ЗАГСах Новосибирска в эти даты летом 2024
1 июня, 07:39
"