Мизулина отчитала Ольгу Бузову за «неприличный наряд»

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина жестко раскритиковала экс-возлюбленную новосибирского блогера Давы певицу Ольгу Бузову. О претензиях к поп-исполнительнице Мизулина рассказала в своем телеграм-канале.
Возмущение у Мизулиной вызвал наряд певицы, в котором она в День защиты детей выступила на празднике в Уфе. Общественнице на Бузову пожаловались местные жители, которых она поддержала.
Мизулина сообщила, что она не видит особого различия между пресловутой «голой вечеринкой» и концертом Бузовой, которая к тому же выступала перед детьми и подростками. Более того, глава Лиги Безопасного интернета не исключает, что исполнительница хита «Мало половин» намеренно провоцировала зрителей мусульманского региона, нарядившись в более чем откровенный наряд.
Ольга Бузова на критику пока не отреагировала.