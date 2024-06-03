Мизулина отчитала Ольгу Бузову за «неприличный наряд»

Мизулина сообщила, что она не видит особого различия между пресловутой «голой вечеринкой» и концертом Бузовой, которая к тому же выступала перед детьми и подростками. Более того, глава Лиги Безопасного интернета не исключает, что исполнительница хита «Мало половин» намеренно провоцировала зрителей мусульманского региона, нарядившись в более чем откровенный наряд.