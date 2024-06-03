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Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:04

Премировавшая родственников директор школы уволена в Новосибирской области

Премировавшая родственников директор школы уволена в Новосибирской области

3 июня 2024, 05:02
Фото: 1MI
В Ордынском районе директора школы уволили из-за «утраты доверия», следует из сообщения региональной прокуратуры.

Директор школы в Ордынском районе Новосибирской области лишилась работы из-за «утраты доверия». В ходе устроенной прокуратурой антикоррупционной проверки выяснилось, что педагог неправомочно приняла на работу своих родственников, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что у новоиспеченных работников учреждения образования не было необходимой для устройства на работу квалификации. Кроме того, они не проходили освидетельствование в психиатрическом диспансере.

Тем не менее близкие родственники директора после ее приказов неоднократно получали премии. Сама же глава школы уличена в подаче неверных сведений о доходах, сбережениях и имуществе, в том числе и своего мужа.

После рассмотрения представления из прокуратуры глава Ордынского района директора школы уволил.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Прокуратура#Ордынский район#Директор школы#Утрата доверия#Квалификация
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