Премировавшая родственников директор школы уволена в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Директор школы в Ордынском районе Новосибирской области лишилась работы из-за «утраты доверия». В ходе устроенной прокуратурой антикоррупционной проверки выяснилось, что педагог неправомочно приняла на работу своих родственников, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Установлено, что у новоиспеченных работников учреждения образования не было необходимой для устройства на работу квалификации. Кроме того, они не проходили освидетельствование в психиатрическом диспансере.
Тем не менее близкие родственники директора после ее приказов неоднократно получали премии. Сама же глава школы уличена в подаче неверных сведений о доходах, сбережениях и имуществе, в том числе и своего мужа.
После рассмотрения представления из прокуратуры глава Ордынского района директора школы уволил.