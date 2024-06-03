Заморозки погубили посадки картофеля в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В Ордынском районе Новосибирской области ударившие ночью 30 мая заморозки сгубили посевы картофеля. По словам заместителя главы Минсельхоза региона Андрея Шинделова, погибли высаженные накануне ранние сорта.
Чиновник уточни, что неприятную ситуацию спровоцировали лившие в последнее время обильные дожди: почва попросту не успела просохнуть. Тем не менее, в хозяйствах района аграрии попробуют спасти урожай с помощью подкормки.
Помимо картофеля, отрицательная температура в ту злополучную ночь повредила уже посеянный подсолнечник в Краснозерском районе.
Напомним, неделю назад на оперативном совещании в правительстве региона Шинделов заявил о вероятности введения режима чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения посевных угодий.