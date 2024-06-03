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Updated Сегодня, 09:06

Заморозки погубили посадки картофеля в Новосибирской области

Заморозки погубили посадки картофеля в Новосибирской области

3 июня 2024, 09:04
Фото: 1MI
В Новосибирской области обильные дожди и последующее понижение температуры сгубили посадки картофеля в Ордынском районе, заявил замминистра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

В Ордынском районе Новосибирской области ударившие ночью 30 мая заморозки сгубили посевы картофеля. По словам заместителя главы Минсельхоза региона Андрея Шинделова, погибли высаженные накануне ранние сорта.

Чиновник уточни, что неприятную ситуацию спровоцировали лившие в последнее время обильные дожди: почва попросту не успела просохнуть. Тем не менее, в хозяйствах района аграрии попробуют спасти урожай с помощью подкормки.

Помимо картофеля, отрицательная температура в ту злополучную ночь повредила уже посеянный подсолнечник в Краснозерском районе.

Напомним, неделю назад на оперативном совещании в правительстве региона Шинделов заявил о вероятности введения режима чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения посевных угодий.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Сельское хозяйство#Картофель#Урожай#Заморозки
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