Экс-глава департамента ЖХК Дмитрий Перязев возглавил новосибирскую СГК

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Перязев в сфере ЖКХ с 1995 года. В 2004 году он пришел в ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», с 2010 года возглавлял МУП «Энергия».
Предшественником Перязева на посту гендиректора новосибирского СГК был Игорь Лузанов, он остается руководителем АО «СГК — Алтай».
В мэрии Новосибирска между тем продолжаются кадровые перестановки, пока ряд постов остаются вакантными. В частности, еще не назначены руководители департаментов транспорта и ЖКХ.