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Экс-глава департамента ЖХК Дмитрий Перязев возглавил новосибирскую СГК

Экс-глава департамента ЖХК Дмитрий Перязев возглавил новосибирскую СГК

4 июня 2024, 05:51
Фото: СГК-Новосибирск
Главой АО «СГК — Новосибирск» стал Дмитрий Перязев. В мае он ушел с поста руководителя департамента ЖКХ мэрии столицы Сибири, который занимал шесть лет, сообщает пресс-служба энергетической компании.

Перязев в сфере ЖКХ с 1995 года. В 2004 году он пришел в ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», с 2010 года возглавлял МУП «Энергия».

Предшественником Перязева на посту гендиректора новосибирского СГК был Игорь Лузанов, он остается руководителем АО «СГК — Алтай».

Пост главы новосибирского департамента ЖКХ покидает Дмитрий Перязев
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В мэрии Новосибирска между тем продолжаются кадровые перестановки, пока ряд постов остаются вакантными. В частности, еще не назначены руководители департаментов транспорта и ЖКХ.

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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#СГК
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