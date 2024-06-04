Жителей приглашают обсудить концепцию развития парка «Сосновый бор» в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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В Новосибирске реконструируют парк культуры и отдыха «Сосновый бор», а также прилегающий к нему лесной массив. Как сообщает паблик городского управления по благоустройству общественных пространств, концепцию благоустройства уже разработала компания «Элтекс».
По проекту облагородят более 100 гектаров территории парка и городского леса, ограниченных улицами Александра Невского, Учительской и Светлановской.
Ранее мэрия заявляла о намерении благоустроить линию реки Сухой Лог, построить экотропы для прогулок, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, установить освещение.
Заинтересованных горожан 11 июня приглашают обсудить готовый проект реконструкции, для участия необходимо зарегистрироваться здесь.