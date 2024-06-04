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Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

Новосибирцев приглашают обсудить концепцию развития парка «Сосновый бор»

Жителей приглашают обсудить концепцию развития парка «Сосновый бор» в Новосибирске

4 июня 2024, 03:58
Фото: мэрия Новосибирска

Новосибирцев приглашают обсудить концепцию развития парка «Сосновый бор»

В Новосибирске обсудят концепцию развития парка «Сосновый бор» и прилегающего к нему городского леса, следует из сообщения мэрии.

В Новосибирске реконструируют парк культуры и отдыха «Сосновый бор», а также прилегающий к нему лесной массив. Как сообщает паблик городского управления по благоустройству общественных пространств, концепцию благоустройства уже разработала компания «Элтекс».

По проекту облагородят более 100 гектаров территории парка и городского леса, ограниченных улицами Александра Невского, Учительской и Светлановской.

Ранее мэрия заявляла о намерении благоустроить линию реки Сухой Лог, построить экотропы для прогулок, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, установить освещение.

Заинтересованных горожан 11 июня приглашают обсудить готовый проект реконструкции, для участия необходимо зарегистрироваться здесь.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Благоустройство#Сосновый бор#Экотропы#Зоны отдыха
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