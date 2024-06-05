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Published Сегодня, 11:43

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Updated Сегодня, 11:45

Юную мошенницу не стали судить по просьбе обманутых стариков в Новосибирске

Юную мошенницу не стали судить по просьбе обманутых стариков в Новосибирске

5 июня 2024, 11:43
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Суд закрыл уголовное дело, возбужденное в отношении 16-летней девушки, которую обвиняли в обмане пожилых людей на 200 тысяч рублей, передает пресс-служба Управления судебного департамента в Новосибирской области.

Юная жительница Колыванского района звонила незнакомцам, уверяя, что их родственники совершили ДТП. Девушка предлагала оплатить лечение придуманным пострадавшим, чтобы «виновников аварий» не посадили. Несколько человек поверили, всего доверчивые граждане перевели сибирячке 200 тысяч рублей. Еще 100 тысяч перевести не успели.

Причем действовала девушка не одна, а с еще более молодой подругой. Но та на момент совершения преступления не достигла возраста привлечения к ответственности.

На заседании подсудимая заявила, что возместила ущерб потерпевшим, а также получила их прощение. В связи с этим девушка попросила не привлекать ее к ответственности. Судья решил не губить жизнь юной сибирячке, дело было закрыто. Подсудимую освободили в зале суда.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд
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