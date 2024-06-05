Юную мошенницу не стали судить по просьбе обманутых стариков в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Юная жительница Колыванского района звонила незнакомцам, уверяя, что их родственники совершили ДТП. Девушка предлагала оплатить лечение придуманным пострадавшим, чтобы «виновников аварий» не посадили. Несколько человек поверили, всего доверчивые граждане перевели сибирячке 200 тысяч рублей. Еще 100 тысяч перевести не успели.
Причем действовала девушка не одна, а с еще более молодой подругой. Но та на момент совершения преступления не достигла возраста привлечения к ответственности.
На заседании подсудимая заявила, что возместила ущерб потерпевшим, а также получила их прощение. В связи с этим девушка попросила не привлекать ее к ответственности. Судья решил не губить жизнь юной сибирячке, дело было закрыто. Подсудимую освободили в зале суда.