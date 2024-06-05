Юную мошенницу не стали судить по просьбе обманутых стариков в Новосибирске

На заседании подсудимая заявила, что возместила ущерб потерпевшим, а также получила их прощение. В связи с этим девушка попросила не привлекать ее к ответственности. Судья решил не губить жизнь юной сибирячке, дело было закрыто. Подсудимую освободили в зале суда.