Работники социальной сферы в Новосибирской области отметили свой праздник

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Торжественное мероприятие, состоявшееся в ГКЗ им. А. М. Каца, открыл заместитель губернатора Сергей Нелюбов. На сцене также дарила поздравления министр труда и соцразвития региона.
Во время мероприятия были награждены 18 лучших работников. Они получили нагрудные знаки, а также грамоты и Благодарности.
В Новосибирской области осуществляются 125 государственных функций, предоставляются 85 государственных сервисов. Примерно 937 тысяч человек, что составляет треть населения региона, получают социальную поддержку. Из них около 120 тысяч семей имеют детей.
Задачи социальной поддержки населения — один из важнейших приоритетов национального проекта «Демография», реализуемого в России по поручению Президента РФ. В регионе его реализация находится на особом контроле Правительства области.