Работники социальной сферы в Новосибирской области отметили свой праздник

В Новосибирской области более 11 тысяч специалистов обеспечивают социальное благополучие жителей региона в сферах соцзащиты и соцобслуживания населения, опеки и попечительства, отдыха и оздоровления людей. 7 июня отмечается профессиональный праздник этих специалистов — День социального работника.

Торжественное мероприятие, состоявшееся в ГКЗ им. А. М. Каца, открыл заместитель губернатора Сергей Нелюбов. На сцене также дарила поздравления министр труда и соцразвития региона. Во время мероприятия были награждены 18 лучших работников. Они получили нагрудные знаки, а также грамоты и Благодарности. В Новосибирской области осуществляются 125 государственных функций, предоставляются 85 государственных сервисов. Примерно 937 тысяч человек, что составляет треть населения региона, получают социальную поддержку. Из них около 120 тысяч семей имеют детей. Задачи социальной поддержки населения — один из важнейших приоритетов национального проекта «Демография», реализуемого в России по поручению Президента РФ. В регионе его реализация находится на особом контроле Правительства области. Многодетных родителей наградили в Новосибирской области Узнать подробнее Читайте также: Детей-героев наградили в Новосибирске: что они сделали Депутаты оставили новосибирцев без наград из-за дела против Яковенко