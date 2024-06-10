Антирейтинг худших пляжей Новосибирска составили жители и гости города

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Published Сегодня, 08:43
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Между тем далеко не все пляжи региона могут похвастаться отличными оценками. Atas.info изучил отзывы новосибирцев о площадках отдыха у воды в сервисе 2ГИС.
Самую низкую оценку получил пляж «Каменка» на одноименном озере — 2 балла из возможных 5. Отзывов не так много, но почти все жалобы касаются мусора.
«Это какой-то трэш, товарищи. Может когда-то это был хороший чистый пляж, но теперь это большая замусоренная помойка. Не понимаю, как тут люди еще умудряются отдыхать. Туалеты закрыты, прокатные катамараны на цепи под замком, администрации никакой. Зато вокруг разбросаны мусор, банки/пакеты, остатки костров и строительный мусор. это разве пляж?» — возмущается один из посетителей, заглянувший в августе-2023.
«Тут же купаются люди, тут же собаки, потом приехали на лошади и тоже устроили купание, на машине в воду заехать да тоже почему бы и нет… По всему берегу мусор… Не советую сюда приезжать», — вторит ему другой комментатор.
Семейный парк отдыха «Ремикс» получил среднюю оценку 2,7 балла. В основном посетители недовольны сервисом.
«Я готов платить за сервис, но тут его нет от слова совсем. лежаки вообще не держат, постоянно складываются (падаешь вниз) парковка платная».
«Не пускают со сладким, хотя это нигде не прописано. Один негатив. Ещё чуть ли не требуют купить их продукты», — жалуется комментатор.
Пляж «На камнях» в Бердске вызвал не больше энтузиазма у тех, кто там побывал. Балл — 3,2.
«Пляж не очень, немного грязный (мусор по воде плавал). Парковка есть бесплатная и платная. Музыка орет как в клубе, так что об отдыхе тут речи быть не может», — описывает свои переживания сибиряк.
У пляжа «Звезда» суммарная оценка 3,4 балла. Главная претензия — обилие платных услуг, когда отдавать деньги приходится почти за всё. Нужно приготовить деньги за въезд, парковку, аренду элементов инфраструктуры.
«Больше сюда не вернусь. Обдираловка!!!» — возмущается посетитель.
Пляж «Сан сити» на Морском проспекте набрал тоже 3,4 балла по версии пользователей 2ГИС.
«Красиво. Но совсем неухоженно. Грязная вонючая вода. У кромки воды все завалено плавником, мусором, дохлыми рыбами и улитками. Отдельно доставляет тот факт, что местные, не стесняясь, называют это болото „морем“», — гласит отзыв от 9 июня 2024 года.