Готовиться ко второй волне паводка призвали жителей Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
За минувшие сутки уровень воды в Оби в районе Новосибирска поднялся на 3 сантиметра и составил 347 сантиметров. Критическим считается уровень 500 сантиметров, так что запас еще есть, но рассчитывать на него не стоит. Ситуация будет зависеть от интенсивности притока воды в бассейн Оби.
Специалисты прогнозируют дальнейший приток воды в Новосибирское водохранилище, из-за чего воду будут сбрасывать. Это способно привести к подтоплению прилегающих территорий.
В Новосибирском районе вода захватила семь участков в СНТ «Елочка». В Сузунском районе в зоне подтопления оказались шесть участков в селе Мереть.