Готовиться ко второй волне паводка призвали жителей Новосибирской области

За минувшие сутки уровень воды в Оби в районе Новосибирска поднялся на 3 сантиметра и составил 347 сантиметров. Критическим считается уровень 500 сантиметров, так что запас еще есть, но рассчитывать на него не стоит. Ситуация будет зависеть от интенсивности притока воды в бассейн Оби.