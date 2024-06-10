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Готовиться ко второй волне паводка призвали жителей Новосибирской области

Готовиться ко второй волне паводка призвали жителей Новосибирской области

10 июня 2024, 09:43
Фото: 1MI
Новосибирская область переживает вторую волну паводка, сейчас в водоемы региона активно поступает вода из гор Республики Алтай. Чтобы Новосибирское водохранилище не переполнилось, воду сбрасывают, что может вызвать подтопление ряда территорий.

За минувшие сутки уровень воды в Оби в районе Новосибирска поднялся на 3 сантиметра и составил 347 сантиметров. Критическим считается уровень 500 сантиметров, так что запас еще есть, но рассчитывать на него не стоит. Ситуация будет зависеть от интенсивности притока воды в бассейн Оби.

Специалисты прогнозируют дальнейший приток воды в Новосибирское водохранилище, из-за чего воду будут сбрасывать. Это способно привести к подтоплению прилегающих территорий.

К пику второй волны паводка готовятся в Новосибирской области
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В Новосибирском районе вода захватила семь участков в СНТ «Елочка». В Сузунском районе в зоне подтопления оказались шесть участков в селе Мереть.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Паводок#Вторая волна#Подтопление#Паводок в Новосибирской области 2024
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