К пику второй волны паводка готовятся в Новосибирской области

Сейчас водохранилище наполняется примерно на семь сантиметров в сутки. 3 июня уровень водохранилища в среднем достигал отметки 112,32 метра, что укладывается в норму. Полезный объем водохранилища (не стоит путать с полным объемом) занят наполовину. Планируется, что норма в 113,5 метра будет достигнута к 30 июня.