Не просто спальник: что посмотреть в соседнем Бердске

По сути, это частная инициатива одного из местных предпринимателей, решившего еще в 2015 году создать на берегу Бердского залива настоящий туристическо-культурный центр. Дело в том, что история Бердска началась более трехсот лет назад именно с острога. Но во время строительства Новосибирской ГЭС старый Бердск и окружавшие его деревни были затоплены. Поэтому никаких следов от острога ныне не осталось.