Не просто спальник: что посмотреть в соседнем Бердске

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Многие жители Новосибирска ни разу не были в соседнем Бердске. Несмотря на то, что город во времена СССР считался «городом-спутником» столицы Сибири, а ехать до него не более часа. Новосибирцев вполне удовлетворяло наличие дома изготовленного в Бердске магнитофона или проигрывателя марки «Вега».
Но на самом деле, Бердск стоит того, чтобы посвятить ему один из выходных дней. Редакция Atas.Info предлагает читателям несколько своих рекомендаций.
Радиоаппаратура марки «Вега» была популярна и во всей стране. Бердская техника славилась своей надежностью и достаточно высоким качеством воспроизведения звука. Коли уж заговорили о «Веге», рекомендуем посетить музей завода, в котором энтузиасты собрали практически всю аппаратуру, которую выпускали на Бердском электромеханическом заводе с 1947 года.
«Здесь я встретил аппараты которые раньше не встречал вовсе, вы их тоже не видели, таких аппаратов не найти в продаже, некоторые просто уже единичные экземпляры которые есть в этом музее, а также осели в частных коллекциях, — рассказывает бердский блогер, специалист по ретро-аудиотехнике Евгений Мазин. — Провёл я в музее наверное часа два с половиной, время пролетело незаметно. Отмечу добрых и отзывчивых хранителей музея — экскурсоводов. Отмечу что в зале стоит электрофон Вега 108 его можно включить, а также магнитола Вега там на кассете записана история завода — ходите да не навязчиво слушаете».
Сейчас экспозиция переехала из помещения на бывшем БЭМЗ в залы историко-художественного музея Бердска. Заодно можно познакомиться и с его коллекциями.
По сути, это частная инициатива одного из местных предпринимателей, решившего еще в 2015 году создать на берегу Бердского залива настоящий туристическо-культурный центр. Дело в том, что история Бердска началась более трехсот лет назад именно с острога. Но во время строительства Новосибирской ГЭС старый Бердск и окружавшие его деревни были затоплены. Поэтому никаких следов от острога ныне не осталось.
Современный острог возводился с переменным успехом, по словам местных жителей стройка иногда замирала. Но в 2021 году строительство возобновилось. Владельцы парка предупреждают, что постройки не претендуют на достоверность: чертежей или хотя бы рисунков Бердского острога не сохранилось. Но можно хотя бы попытаться себя представить жителем старинного поселения.
У тех, кто уже побывал в «Бердском остроге», впечатления противоречивые. Некоторые восхищаются постройками, называя их «достоверными», а некоторые жалуются на заброшенность и неухоженность парка, где нет даже урн.
«Новодел, на мой взгляд выглядит, довольно сомнительно и не соответствует историческим реалиям, а сооружался по принципу „я художник, я так вижу“. Из трех увиденных мной острогов: Бердского, Братского и Усть-Илимского только Бердский был закрыт на все засовы и не принимал туристов, что тоже не может добавить ему популярности», — делится впечатлениями блогер Денис Самсонов.
«Была очень интересная и культурная задумка, жаль, что Острог не функционирует, местами уже прохудились строения, крыши нужно приводить в порядок. Но все равно очень любим погулять рядышком», — комментирует местная жительница Мария.
В парке 15 деревянных построек, включая башни и ворота. Помимо этого, есть крестьянские избы, церковь, конюшня, трапезная и прочее.
Любителям пеших прогулок и свежего воздуха рекомендуем посетить Бердские скалы — памятник природы областного значения, находящийся на правом берегу реки Бердь.
Чтобы туда добраться, нужно проехать дальше Бердска до Искитима на электричке или маршрутном такси. От Искитима ходит автобус в село Новососедово, в двух километрах от которого и находятся Бердские скалы.
Природный объект представляет собой скалистый участок длиной чуть более километра вдоль реки. Самую большую скалу, где находится импровизированная смотровая площадка, местные жители издавна называют Зверобой.
Оттуда можно полюбоваться извилистой рекой Бердь, густым сосново-березовым лесом и примыкающими к ним лугами.
«Маршрут приятный, обустроены места отдыха, кормушки для птиц, висят информационные щиты. Удивительна природа: река Бердь в этом месте делает изгиб, правый берег более высокий и скалистый, а на левом берегу находится урочище Нижние луга. В сентябре лес на Нижних лугах уже начинает окрашиваться в желтые и красные цвета, очень красивая картина», — рассказывает автор канала «Путешествия зоолога».
Бердь прекрасно подходит для сплава по ней, а на берегах реки можно отыскать много красивых мест для ночевки и рыбалки. На Бердские скалы можно приехать и зимой.
Бердский Собор Преображения Господня вполне заслуженно считают украшением города — несмотря на то, что его сооружение началось только в 1992 году. Теперь же он является вторым кафедральным собором Новосибирской епархии.
Автор проекта Собора — известный новосибирский архитектор Петр Чернобровцев, известный по участию в восстановлении Николаевской часовни в центре Новосибирска.
Открытый в 2015 году вместе с новым зданием рынка Бердска памятник, хоть и не является высокохудожественным объектом искусства, но тем не менее стал местной достопримечательностью. Возле него охотно фотографируются как и местные жители, так и гости города — несмотря на то, что подобные сооружения есть во многих местах России.
Памятник представляет собой фигуру сидящей женщины и стоящего рядом мужчины, окруженных клетчатыми сумками, которые помнят все жившие в России 90-х годов.
«Интересная скульптура. Железный клетчатый баул считается своеобразной счастливой копилкой, куда можно опустить монетку и тем самым привлечь в свой дом богатство. У меня этот памятник стойко ассоциируется с барахолками на Маркса или Гусинке», — смеется блогер, жительница Бердска Алена Воробьева.
У местных предпринимателей есть и другая примета — для удачи в бизнесе необходимо потереть рукой поясную сумку мужчины — в таких раньше «челноки» носили наличные.