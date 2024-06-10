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В ходе диспансеризации дадут оценку репродоктивному здоровью

Репродуктивное здоровье новосибирцев проверят в рамках нацпроекта

10 июня 2024, 05:19
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В ходе диспансеризации дадут оценку репродоктивному здоровью
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» можно будет оценить состояние репродуктивной функции, сообщил глава регионального Минздрава.

Почти сто сорок тысяч жителей Новосибирской области пройдут в этом году диспансеризацию по новому направлению нацпроекта «Здравоохранение». Как доложил на оперативном совещании в правительстве региона губернатору Андрею Травникову министр здравоохранения региона Константин Хальзов, новый вид диспансеризации будет сопряжён с общей диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами.

В текущем году программу ОМС введена диспансеризация населения 18-49 лет с целью оценки репродуктивного здоровья, подчеркнул Константин Хальзов.

Обследование поможет выявить признаки заболеваний, которые могут негативно повлиять на зачатие, течение беременности, родов и послеродового периода, факторов риска их развития.

«На сегодняшний день организационно мы всё выстроили, приказ подписан, надеюсь, что новый вид диспансеризации пойдёт на пользу жителям», — отметил Константин Хальзов.

Если в поликлинике, куда прикреплен пациент, нельзя провести то или иное исследование, материалы для анализов будут отправлять в другую медицинскую организацию. Если же нет врачей соответствующей специализации, то медиков привлекут к обследованию на выездной основе.

По данным областного Минздрава, в 2023 году более 60% жителей региона прошли диспансеризацию и профилактические осмотры, в 2024 году планируется увеличить охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами до 70%.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Врачи#Нацпроект#Диспансеризация
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