Репродуктивное здоровье новосибирцев проверят в рамках нацпроекта

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Почти сто сорок тысяч жителей Новосибирской области пройдут в этом году диспансеризацию по новому направлению нацпроекта «Здравоохранение». Как доложил на оперативном совещании в правительстве региона губернатору Андрею Травникову министр здравоохранения региона Константин Хальзов, новый вид диспансеризации будет сопряжён с общей диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами.
В текущем году программу ОМС введена диспансеризация населения 18-49 лет с целью оценки репродуктивного здоровья, подчеркнул Константин Хальзов.
Обследование поможет выявить признаки заболеваний, которые могут негативно повлиять на зачатие, течение беременности, родов и послеродового периода, факторов риска их развития.
«На сегодняшний день организационно мы всё выстроили, приказ подписан, надеюсь, что новый вид диспансеризации пойдёт на пользу жителям», — отметил Константин Хальзов.
Если в поликлинике, куда прикреплен пациент, нельзя провести то или иное исследование, материалы для анализов будут отправлять в другую медицинскую организацию. Если же нет врачей соответствующей специализации, то медиков привлекут к обследованию на выездной основе.
По данным областного Минздрава, в 2023 году более 60% жителей региона прошли диспансеризацию и профилактические осмотры, в 2024 году планируется увеличить охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами до 70%.