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Published Сегодня, 02:43

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Updated Сегодня, 03:12

Старинное здание бывшего Военного городка загорелось в Новосибирске

Старинное здание бывшего Военного городка загорелось в Новосибирске

12 июня 2024, 02:43
Фото: 1MI
В Новосибирске вспыхнуло здание Военного городка № 17, сообщили очевидцы.

В Октябрьском районе Новосибирска вечером во вторник, 11 июня, загорелось здание бывшего Военного городка № 17. О происшествии сообщили очевидцы.

Отметим, что построенное в начале прошлого века здание уже достаточно давно стоит заброшенным. На место прибыли пожарные расчеты. В пресс-службе областного управления МЧС данное происшествие пока не прокомментировали.

О пострадавших на пожаре пока не сообщается.

Напомним, глава региона Андрей Травников на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге экономическом форуме заявил, что территория Военного городка № 17 по планам будет осваиваться и развиваться совместно с компанией ДОМ.РФ.

Эта новость вызвала беспокойство у местных общественников, занимающихся защитой исторического облика Новосибирска.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пожар#Военный городок
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