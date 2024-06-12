Старинное здание бывшего Военного городка загорелось в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
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Updated Сегодня, 03:12
В Октябрьском районе Новосибирска вечером во вторник, 11 июня, загорелось здание бывшего Военного городка № 17. О происшествии сообщили очевидцы.
Отметим, что построенное в начале прошлого века здание уже достаточно давно стоит заброшенным. На место прибыли пожарные расчеты. В пресс-службе областного управления МЧС данное происшествие пока не прокомментировали.
О пострадавших на пожаре пока не сообщается.
Напомним, глава региона Андрей Травников на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге экономическом форуме заявил, что территория Военного городка № 17 по планам будет осваиваться и развиваться совместно с компанией ДОМ.РФ.
Эта новость вызвала беспокойство у местных общественников, занимающихся защитой исторического облика Новосибирска.