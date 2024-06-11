В Новосибирске оштрафовали задержанную у памятника жертвам репрессий

Инцидент с задержанием произошел в день рождения Алексея Навального (включен в реестр экстремистов и террористов), умершего в феврале в колонии «Полярный волк». После его гибели памятник в Новосибирске тоже был оцеплен, несколько человек из числа пришедших к монументу, были задержаны.