В Новосибирске оштрафовали задержанную у памятника жертвам репрессий

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Железнодорожный суд Новосибирска во вторник, 11 июня, признал Екатерину Алексеенко виновной в неповиновении сотрудникам полиции и оштрафовал на 3 тысячи рублей. Согласно материалам дела, девушка 4 июня проигнорировала заградительную ленту, который был огорожен монумент памяти жертв политических репрессий в Нарымском сквере. Несмотря на требования полицейских покинуть территорию памятного места, она попыталась возложить букет цветов, после чего была задержана.
Проход к памятнику был ограничен с 3 по 5 июня на основании приказа врио директора МУП «Горзеленхоз» Сергея Рудковского. Ограждение установили из-за «обследования памятника жертвам политических репрессий», а также «для безопасности посетителей сквера».
Инцидент с задержанием произошел в день рождения Алексея Навального (включен в реестр экстремистов и террористов), умершего в феврале в колонии «Полярный волк». После его гибели памятник в Новосибирске тоже был оцеплен, несколько человек из числа пришедших к монументу, были задержаны.
Ранее мы рассказывали о том, что картографический сервис 2GIS отключил возможность оставлять комментарии пользователей о монументе репрессированным в Нарымском сквере.