Заслуженный артист России Юрий Кондратьев умер в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
В Новосибирске после долгой болезни ушел из жизни заслуженный артист России Юрий Кондратьев. Член труппы Новосибирского кукольного театра умер в понедельник, 10 июня, об этом сообщил телеграм-канал НОТЕК.
Карьеру актер начал в 1967 году, и через семь лет, в 1974 году был принят на работу в Новосибирский областной театр кукол. За полвека он сыграл более двух сотен ролей.
Несколько раз Кондратьеву вручали премию «Парадиз», а в 2003 году его имя внесли в «Золотую книгу культуры Новосибирской области».
Навсегда маленькие зрители и взрослые поклонники кукольного театра запомнят Карабаса-Барабаса, Короля из «Золушки», Визиря из «Волшебной лампы Алладина» и Купца из «Аленького цветочка», сыгранных Юрием Кондратьевым.