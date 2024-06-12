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Заслуженный артист России Юрий Кондратьев умер в Новосибирске

Заслуженный артист России Юрий Кондратьев умер в Новосибирске

12 июня 2024, 06:56
Фото: НОТЕК
В Новосибирске после долгой болезни скончался актер городского кукольного театра Юрий Кондратьев, следует из сообщения телеграм-канала НОТЕК.

В Новосибирске после долгой болезни ушел из жизни заслуженный артист России Юрий Кондратьев. Член труппы Новосибирского кукольного театра умер в понедельник, 10 июня, об этом сообщил телеграм-канал НОТЕК.

Карьеру актер начал в 1967 году, и через семь лет, в 1974 году был принят на работу в Новосибирский областной театр кукол. За полвека он сыграл более двух сотен ролей.

Несколько раз Кондратьеву вручали премию «Парадиз», а в 2003 году его имя внесли в «Золотую книгу культуры Новосибирской области».

Навсегда маленькие зрители и взрослые поклонники кукольного театра запомнят Карабаса-Барабаса, Короля из «Золушки», Визиря из «Волшебной лампы Алладина» и Купца из «Аленького цветочка», сыгранных Юрием Кондратьевым.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Юрий Кондратьев#Заслуженный артист России#Городской кукольный театр#Премия Парадиз#НОТЕК
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