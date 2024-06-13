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Published Сегодня, 10:30

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Updated Сегодня, 10:32

Новую школу по нацпроекту «Образование» построят в Новосибирском районе

Новую школу по нацпроекту «Образование» построят в Новосибирском районе

13 июня 2024, 10:30
Фото: правительство Новосибирской области
Новая школа в селе Марусино откроется до конца нынешнего года, заявил глава регионального министерства строительства Алексей Колмаков.

Новая школа в селе Марусино Новосибирского района будет достроена уже до конца 2024 года. В те же сроки новые средние учебные учреждения появятся в поселке Элитный и селе Толмачево — все они возводятся по национальному проекту «Образование».

По словам министра строительства региона Алексея Колмакова, отступлений от намеченных сроков подрядчики не допустят.

«Сегодня строители работают в полную силу, чтобы успеть основные работы выполнить в теплое время, каждый объект находится на постоянном контроле правительства региона», — отметил чиновник во время визита на стройку в Марусино.

Школа в Марусино строится рядом со зданием старой школы № 24. Сейчас в ней учатся около восьми сотен детей, и она попросту переполнена.

После того, как новые учебные заведения распахнут свои двери, в Новосибирском районе появятся более полутора тысяч новых мест для школьников.

По проекту в здании новой школы площадью более 13 тысяч квадратных метров будут обустроены два спортивных зала с тренерскими, раздевалками и снарядными, тренажерный зал, актовый зал на 330 мест, учебные кабинеты, мастерские с инструментальными, лаборантские, профильный инженерно-технологический кабинет. Для развития творческих талантов детей в школе запроектированы фото- и телестудия.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Школа#Марусино#Нацпроект
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