73 миллиона мальков ценной рыбы выпущено в водоемы Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В водоемы Новосибирской области выпустили более 73 миллионов мальков ценной рыбы — пеляди, карпа, сазана, белого амура, толстолобика, щуки и других. Для зарыбления на территории региона используются около сотни озер и прудов.
Сейчас в регионе действует принятая региональным правительством области государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в рамках которой помощь получают и рыбохозяйственные организации.
По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова, для зарыбления использовался в основном рыбопосадочный материал, выращенный в местных рыбопитомниках и инкубационных цехах, и лишь небольшая часть завозилась из соседней Кемеровской области.
В увлечении объемов зарыбления рыбохозяйственных водоемов Новосибирской области немаловажную роль играет поддержка со стороны государства. Помощь рыбохозяйственным организациям предусмотрена в рамках утвержденной региональным Правительством госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области.
Больше всего в водоемы выпустили мальков пеляди: благодаря современным технологиям инкубации икры и получения рыбопосадочного материала, есть возможность обеспечивать этой ценной сиговой рыбой жителей региона, подчеркнул чиновник.