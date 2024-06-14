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73 миллиона мальков ценной рыбы выпущено в водоемы Новосибирской области

73 миллиона мальков ценной рыбы выпущено в водоемы Новосибирской области

14 июня 2024, 11:12
Фото: atas.info
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В водоемы Новосибирской области выпустили более 73 миллионов мальков ценной рыбы — пеляди, карпа, сазана, белого амура, толстолобика, щуки и других. Для зарыбления на территории региона используются около сотни озер и прудов.

Сейчас в регионе действует принятая региональным правительством области государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в рамках которой помощь получают и рыбохозяйственные организации.

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова, для зарыбления использовался в основном рыбопосадочный материал, выращенный в местных рыбопитомниках и инкубационных цехах, и лишь небольшая часть завозилась из соседней Кемеровской области.

В увлечении объемов зарыбления рыбохозяйственных водоемов Новосибирской области немаловажную роль играет поддержка со стороны государства. Помощь рыбохозяйственным организациям предусмотрена в рамках утвержденной региональным Правительством госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области.

Больше всего в водоемы выпустили мальков пеляди: благодаря современным технологиям инкубации икры и получения рыбопосадочного материала, есть возможность обеспечивать этой ценной сиговой рыбой жителей региона, подчеркнул чиновник.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#Сазан#Зарыбление#Пелядь#Карп
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