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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Выставка дополняет существующую экспозицию

Интерактивную выставку о развитии российской науки открыли в Новосибирске

14 июня 2024, 07:36
Фото: 2GIS
Выставка дополняет существующую экспозицию
В рамках мультиформатного интерактивного проекта «Россия — миру» экспозицию представляет парк «Россия — моя история».

Уникальная выставка, которая представляет ретроспективу развития российской и советской науки, рассказывая о наиболее значимых достижениях, от Ломоносова до наших дней, начала работу в историческом парке «Россия — моя история».

«История страны была бы невозможна без трудов ученых. Особенно приятно, что экспозиция открывается в Новосибирске, который является одним из крупнейших федеральных научных центров», — подчеркнул директор парка, кандидат исторических наук Алексей Пронин.

Выставка органично дополняет основной контент парка и в первую очередь, говорят историки, адресована молодежи.

«Даже если у ребенка не возникнет желания стать изобретателем, проект поможет по-новому взглянуть на привычные вещи», — отметил директор новосибирского Городского центра цифровой трансформации Роман Сюзяев.

Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив, над подготовкой материалов для экспозиции работали журналисты и редакторы издательского дома «Аргументы и факты». Примечательно, что помимо офлайн-выставки, существует и сетевое зеркало экспозиции.

«Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. Материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной. Проект представлен в интерактивных форматах, которые так любит молодое поколение. Надеемся, что многие юные пытливые умы, воодушевившись подготовленными журналистами „АиФ“ материалами, захотят связать свою жизнь с российской наукой», —считает генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

Ранее мы рассказывали о том, что 1 сентября начнутся занятия в новых корпусах первой очереди кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета.

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#Наука#Новосибирск#История#Выставка#Исторический парк
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