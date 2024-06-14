Интерактивную выставку о развитии российской науки открыли в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Уникальная выставка, которая представляет ретроспективу развития российской и советской науки, рассказывая о наиболее значимых достижениях, от Ломоносова до наших дней, начала работу в историческом парке «Россия — моя история».
«История страны была бы невозможна без трудов ученых. Особенно приятно, что экспозиция открывается в Новосибирске, который является одним из крупнейших федеральных научных центров», — подчеркнул директор парка, кандидат исторических наук Алексей Пронин.
Выставка органично дополняет основной контент парка и в первую очередь, говорят историки, адресована молодежи.
«Даже если у ребенка не возникнет желания стать изобретателем, проект поможет по-новому взглянуть на привычные вещи», — отметил директор новосибирского Городского центра цифровой трансформации Роман Сюзяев.
Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив, над подготовкой материалов для экспозиции работали журналисты и редакторы издательского дома «Аргументы и факты». Примечательно, что помимо офлайн-выставки, существует и сетевое зеркало экспозиции.
«Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. Материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной. Проект представлен в интерактивных форматах, которые так любит молодое поколение. Надеемся, что многие юные пытливые умы, воодушевившись подготовленными журналистами „АиФ“ материалами, захотят связать свою жизнь с российской наукой», —считает генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков.
Ранее мы рассказывали о том, что 1 сентября начнутся занятия в новых корпусах первой очереди кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета.