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Компенсации за 12 долгостроев получат дольщики Новосибирской области

Компенсации за 12 долгостроев получат дольщики Новосибирской области

14 июня 2024, 04:13
Фото: 1MI
В Новосибирской области обманутым дольщикам компенсируют средства, потраченные на недвижимость, следует из сообщения правительства региона.

В Новосибирской области продолжается работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. Благодаря совместной работе правительства региона и ППК «Фонд развития территорий», уже более 2,3 тысяч пострадавших от нерадивых застройщиков граждан получили компенсации. Из федерального и областного бюджетов на это выделили более шести миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На сегодняшний день компенсации получают люди, вложившие средства в строительство 27 домов. Еще четыре жилых зданий — в процессе достройки, а четыре дома уже сданы.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов сообщил, что прошедшие два года стали прорывом в решении вопроса обманутых дольщиков региона.

В то же время не все дольщики обратились за компенсацией. Например, на получение выплат имеют право граждане вложившие средства в строительство жилья в микрорайона «Радужный» в селе Верх-Тула (дома № 17/ 4 и 17/6), домов микрорайона «Новомарусино» (дома № 1 и 5), домов в селе Новолуговое по ул. Октябрьская (дома № 4 и 5), домов в Новосибирске по ул. Волховская, стр. 37, д. 4; ул. Связистов, стр. 161, домов №15 и 3; ул. Геодезическая; ул. Дуси Ковальчук, 242, блок секции 1, 2, 3; ул. Приморская, д. 28/1, ул. Вилюйская, 5.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Строительство#Правительство#Дольщики#Фонд развития территорий#Обманутые
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