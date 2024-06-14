Компенсации за 12 долгостроев получат дольщики Новосибирской области

В то же время не все дольщики обратились за компенсацией. Например, на получение выплат имеют право граждане вложившие средства в строительство жилья в микрорайона «Радужный» в селе Верх-Тула (дома № 17/ 4 и 17/6), домов микрорайона «Новомарусино» (дома № 1 и 5), домов в селе Новолуговое по ул. Октябрьская (дома № 4 и 5), домов в Новосибирске по ул. Волховская, стр. 37, д. 4; ул. Связистов, стр. 161, домов №15 и 3; ул. Геодезическая; ул. Дуси Ковальчук, 242, блок секции 1, 2, 3; ул. Приморская, д. 28/1, ул. Вилюйская, 5.