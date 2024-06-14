За звание лучшего таксиста России поборется водитель из Новосибирска

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Конкурс пройдет в Казани с 8 по 11 июля. Участниками стали таксисты из 32 субъектов РФ. О новосибирском участнике известно, что ему 39 лет, перевозками пассажиров он занимается 14 лет. Ранее Павел Михайлович стал победителем регионального этапа в июне 2023 года. Тогда он сумел потеснить победителей прошлых лет. Отметим, все элементы участники выполняли с полным стаканом воды на крыше авто. За победу Михайлович получил 15 тысяч рублей.
Организаторы конкурса «Лучший водитель такси в России» оплачивают участникам перелет и проживание. Победитель конкурса получит автомобиль. Конкурсантам предстоит пройти три этапа: знание теории, практика и творческий конкурс. Помимо ПДД и оказания первой помощи, водители должны продемонстрировать знание истории, достопримечательностей и географии России.
Один из туров пройдет в формате дуэлей на автомобилях. Участники должны будут выполнить элементы вождения лучше, чем соперник.
Также конкурсанты должны подготовить творческие номера, в которых нужно рассказать о своем регионе.
Ранее мы сообщали, куда новосибирцы могут поехать, кроме популярной Турции. Узнайте, чем хороша эта страна и сколько стоит отдых.