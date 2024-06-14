За звание лучшего таксиста России поборется водитель из Новосибирска

Конкурс пройдет в Казани с 8 по 11 июля. Участниками стали таксисты из 32 субъектов РФ. О новосибирском участнике известно, что ему 39 лет, перевозками пассажиров он занимается 14 лет. Ранее Павел Михайлович стал победителем регионального этапа в июне 2023 года. Тогда он сумел потеснить победителей прошлых лет. Отметим, все элементы участники выполняли с полным стаканом воды на крыше авто. За победу Михайлович получил 15 тысяч рублей.