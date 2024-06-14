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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

За звание лучшего таксиста России поборется водитель из Новосибирска

За звание лучшего таксиста России поборется водитель из Новосибирска

14 июня 2024, 13:07
Фото: Пресс-служба конкурса «Лучший водитель такси в России»
Таксист из Новосибирска Павел Михайлович представит регион в битве за звание лучшего таксиста страны, рассказали в пресс-службе конкурса «Лучший водитель такси в России».

Конкурс пройдет в Казани с 8 по 11 июля. Участниками стали таксисты из 32 субъектов РФ. О новосибирском участнике известно, что ему 39 лет, перевозками пассажиров он занимается 14 лет. Ранее Павел Михайлович стал победителем регионального этапа в июне 2023 года. Тогда он сумел потеснить победителей прошлых лет. Отметим, все элементы участники выполняли с полным стаканом воды на крыше авто. За победу Михайлович получил 15 тысяч рублей.

Организаторы конкурса «Лучший водитель такси в России» оплачивают участникам перелет и проживание. Победитель конкурса получит автомобиль. Конкурсантам предстоит пройти три этапа: знание теории, практика и творческий конкурс. Помимо ПДД и оказания первой помощи, водители должны продемонстрировать знание истории, достопримечательностей и географии России.

Один из туров пройдет в формате дуэлей на автомобилях. Участники должны будут выполнить элементы вождения лучше, чем соперник.

Также конкурсанты должны подготовить творческие номера, в которых нужно рассказать о своем регионе.

Павел МихайловичПавел Михайлович
Павел Михайлович (в центре)Павел Михайлович (в центре)
Павел Михайлович
Фото: Пресс-служба конкурса «Лучший водитель такси в России»

Ранее мы сообщали, куда новосибирцы могут поехать, кроме популярной Турции. Узнайте, чем хороша эта страна и сколько стоит отдых.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Конкурс#Такси#Приз
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