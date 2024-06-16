Первый фестиваль семейного волонтерства прошел в Новосибирске

Posted 16 июня, 13:17
Published 16 июня, 13:17
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Недалеко от Академгородка Новосибирска прошел первый фестиваль семейного волонтерства, организованного членами уникального действующего поселения многодетных «Семейная Сказка». Всех гостей праздника познакомили с практикой семейного волонтерства и напомнили о важности совместного созидания, а также о ценностях российской семьи.
По словам жителей «Семейной сказки», в поселении уже накоплен громадный опыт совместного добровольческого труда. Например, Александровский сквер, роща памяти участников Великой Отечественной войны, площадка для занятий иппотерапией и конным спортом, игровой комплекс «Домик на дереве», клумбы-беседки вдоль главного проспекта — все это сделано руками местных волонтеров.
Главной задачей фестиваля организаторы назвали распространение семейного волонтерского опыта, чтобы им вдохновились другие.
Для фестиваля в поселении была сообща сооружена большая сцена и беседка. На празднике побывало около 30 семей, пишет ЧС-инфо.