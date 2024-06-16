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Posted 16 июня, 13:17

Published 16 июня, 13:17

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Первый фестиваль семейного волонтерства прошел в Новосибирске

Первый фестиваль семейного волонтерства прошел в Новосибирске

16 июня 2024, 13:17
Фото: ЧС-инфо
Под Академгородком в Новосибирске прошел фестиваль семейного волонтерства, организованный поселением многодетных «Семейная сказка».

Недалеко от Академгородка Новосибирска прошел первый фестиваль семейного волонтерства, организованного членами уникального действующего поселения многодетных «Семейная Сказка». Всех гостей праздника познакомили с практикой семейного волонтерства и напомнили о важности совместного созидания, а также о ценностях российской семьи.

Фото: ЧС-инфо

По словам жителей «Семейной сказки», в поселении уже накоплен громадный опыт совместного добровольческого труда. Например, Александровский сквер, роща памяти участников Великой Отечественной войны, площадка для занятий иппотерапией и конным спортом, игровой комплекс «Домик на дереве», клумбы-беседки вдоль главного проспекта — все это сделано руками местных волонтеров.

Главной задачей фестиваля организаторы назвали распространение семейного волонтерского опыта, чтобы им вдохновились другие.

Для фестиваля в поселении была сообща сооружена большая сцена и беседка. На празднике побывало около 30 семей, пишет ЧС-инфо.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Фестиваль#Академгородок#Семейное волонтерство#Семейная сказка#Российская семья
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