Первый фестиваль семейного волонтерства прошел в Новосибирске

Недалеко от Академгородка Новосибирска прошел первый фестиваль семейного волонтерства, организованного членами уникального действующего поселения многодетных «Семейная Сказка». Всех гостей праздника познакомили с практикой семейного волонтерства и напомнили о важности совместного созидания, а также о ценностях российской семьи.