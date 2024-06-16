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Updated Сегодня, 09:31

Силовики завершили штурм захваченного террористами СИЗО в Ростове

Силовики завершили штурм захваченного террористами СИЗО в Ростове

16 июня 2024, 09:27
В Ростове освобождены захваченные террористами в следственном изоляторе сотрудники УФСИН.

В Ростове завершилась силовая операция по освобождению двух сотрудников УФСИН, захваченных находящимися в СИЗО № 1 террористами. По некоторым данным, один из сотрудников СИЗО получил ножевое ранение.

Напомним, в воскресенье, 16 июня, группа из шести обитателей ростовского СИЗО № 1 на улице Максима Горького захватила двоих работников областного управления федеральной службы по исполнению наказаний. Среди заложников оказался глава областного ведомства Александр Богма.

Сообщается, что во время штурма со стороны здания СИЗО слышались беспорядочные выстрелы. Все террористы были уничтожены.

Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за захват заложников.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Сизо#Ростов#УФСИН#Террористы
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