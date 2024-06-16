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Захват террористами СИЗО — что известно к этому часу

Захват террористами СИЗО — что известно к этому часу

16 июня 2024, 07:34
Фото: 1MI
В Ростове в здании СИЗО № 1 содержащиеся там обвиняемые захватили в заложники двоих сотрудников областного УФСИН, сообщают соцсети.

В Ростове в воскресенье, 16 июня, несколько содержащихся в СИЗО № 1 обвиняемых захватили в заложники двоих сотрудников областного УФСИН. По предварительной информации, террористы требуют предоставить им машину, огнестрельное оружие и не препятствовать их выезду с территории СИЗО.

Сейчас к зданию следственного изолятора на улице Максима Горького прибыли полицейские, сотрудники Росгвардии и ОМОНа. Известно, что обвиняемые каким-то образом смогли выломать решетку из камеры и попасть в дежурное помещение изолятора.

Сообщается также, что трое человек из числа захвативших СИЗО террористов, были уже осуждены за участие в ИГИЛ* (организация запрещена в России) и за попытку нападения на здание суда в Карачаево-Черкесии.

 

ИГИЛ* — организация признана террористической и запрещена в РФ

Видео: 1MI
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Сизо#Захват#Ростов#Террористы
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