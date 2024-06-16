Захват террористами СИЗО — что известно к этому часу

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В Ростове в воскресенье, 16 июня, несколько содержащихся в СИЗО № 1 обвиняемых захватили в заложники двоих сотрудников областного УФСИН. По предварительной информации, террористы требуют предоставить им машину, огнестрельное оружие и не препятствовать их выезду с территории СИЗО.
Сейчас к зданию следственного изолятора на улице Максима Горького прибыли полицейские, сотрудники Росгвардии и ОМОНа. Известно, что обвиняемые каким-то образом смогли выломать решетку из камеры и попасть в дежурное помещение изолятора.
Сообщается также, что трое человек из числа захвативших СИЗО террористов, были уже осуждены за участие в ИГИЛ* (организация запрещена в России) и за попытку нападения на здание суда в Карачаево-Черкесии.
ИГИЛ* — организация признана террористической и запрещена в РФ