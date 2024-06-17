Партию бомбардировщиков Су-34 отправили в войска из Новосибирска

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова завершил заводские испытания новой партии бомбардировщиков Су-34, собранных на предприятии в рамках гособоронзаказа. Самолеты переданы Министерству обороны России.
Как отметил первый заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Владимир Артяков, Су-34 — значительная часть ударной мощи фронтовой авиации. Эти боевые машины сейчас максимально востребованы в зоне СВО, поскольку они могут выполнять практически любые боевые задачи, поражая цели как на земле, так и в воздухе.
Новосибирский авиазавод, на котором серийно выпускают Су-34, наращивает выпуск боевых машин. С начала года на работу принято более 600 новых сотрудников, подчеркнули в Ростехе.
Ранее мы рассказывали о том, что Чкаловский авиазавод намерен начать серийной производство тяжелых беспилотников типа «Охотник».
Новосибирский авиазавод входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, которая, в свою очередь, является частью госкорпорации Ростех, крупнейшего отечественного машиностроительного концерна. Предприятия Ростеха обеспечивают выполнение большей части гособоронзаказа.