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Updated Сегодня, 08:27

Су-34 — основной самолет ВКС России

Партию бомбардировщиков Су-34 отправили в войска из Новосибирска

17 июня 2024, 08:25
Фото: пресс-служба корпорации Ростех
Су-34 — основной самолет ВКС России
Новосибирский авиазавод им. Чкалова передал военно-космическим силам несколько ударных боевых машин, сообщили в корпорации Ростех.

Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова завершил заводские испытания новой партии бомбардировщиков Су-34, собранных на предприятии в рамках гособоронзаказа. Самолеты переданы Министерству обороны России.

Как отметил первый заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Владимир Артяков, Су-34 — значительная часть ударной мощи фронтовой авиации. Эти боевые машины сейчас максимально востребованы в зоне СВО, поскольку они могут выполнять практически любые боевые задачи, поражая цели как на земле, так и в воздухе.

Точное количество переданных Минобороны самолетов не называется
Видео: пресс-служба корпорации Ростех

Новосибирский авиазавод, на котором серийно выпускают Су-34, наращивает выпуск боевых машин. С начала года на работу принято более 600 новых сотрудников, подчеркнули в Ростехе.

Ранее мы рассказывали о том, что Чкаловский авиазавод намерен начать серийной производство тяжелых беспилотников типа «Охотник».

Новосибирский авиазавод входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, которая, в свою очередь, является частью госкорпорации Ростех, крупнейшего отечественного машиностроительного концерна. Предприятия Ростеха обеспечивают выполнение большей части гособоронзаказа.

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#Видео#Новосибирск#Су-34#Авиазавод#Ростех#ВКС
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