Партию бомбардировщиков Су-34 отправили в войска из Новосибирска

Как отметил первый заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Владимир Артяков, Су-34 — значительная часть ударной мощи фронтовой авиации. Эти боевые машины сейчас максимально востребованы в зоне СВО, поскольку они могут выполнять практически любые боевые задачи, поражая цели как на земле, так и в воздухе.