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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Завод и лицей входят в один авиастроительный кластер

Цех новосибирского авиазавода передадут профильному лицею

22 мая 2024, 12:28
Фото: 2GIS
Завод и лицей входят в один авиастроительный кластер
Заксобрание Новосибирской области одобрило выкуп одного из производственных корпусов для нужд авиастроительного лицея.

В среду, 22 мая, комитет регионального Законодательного собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности согласовал сделку по приобретению правительством Новосибирской области цеха Новосибирского авиационного завода им. Чкалова, входящего в ПАО «ОАК».

По словам главы областного Минобра Марии Жафяровой, здание площадью около 1,2 тысячи квадратных метров будет использовано для расширения мастерских Новосибирского авиастроительного лицея. Сейчас там расположено заводское литейное производство. Сам лицей фактически находится на территории завода, ученики проходят практические занятия в его цехах. Такой симбиоз, отметила министр, приносит положительный результат: более половины выпускников устраиваются на работу туда, где проходили практику.

По словам Марии Жафяровой, сделка позволит в перспективе увеличить годовой набор до 300 лицеистов. Стоимость покупки министр не озвучила.

Окончательное решение будет принято в ходе очередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

Ранее мы рассказывали о том, что Чкаловский авиазавод намерен приступить к серийному выпуску тяжелого ударного беспилотника «Орлан» во второй половине текущего года. Уникальность этого БПЛА в том, что он может действовать в паре с пилотируемым боевым самолетом.

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#Новосибирск#Завод#Лицей#Цех#Авиация
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