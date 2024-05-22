Цех новосибирского авиазавода передадут профильному лицею

Ранее мы рассказывали о том, что Чкаловский авиазавод намерен приступить к серийному выпуску тяжелого ударного беспилотника «Орлан» во второй половине текущего года. Уникальность этого БПЛА в том, что он может действовать в паре с пилотируемым боевым самолетом.