Снова и снова готов исследовать новосибирец узкую пещерку, найденную на Алтае

По словам руководителя работ в Козьей пещере, доктора исторических наук Ксении Колобовой, пещеру ученые нашли в 2020 году. Исследованием ее в течение следующих трех лет занимались археологи из разных стран мира. Узкая пещера по своим габаритам не очень большая, но обнаруженные там орудия из камня свидетельствуют о том, что в ней обитали именно денисовцы.