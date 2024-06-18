Снова и снова готов исследовать новосибирец узкую пещерку, найденную на Алтае

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Археологи из Новосибирска продолжают изучение обнаруженных на Алтае стоянок древних людей. Специалисты завершили раскопки в Козьей пещере, находящейся в Краснощековском районе и создали виртуальное путешествие по ней при поддержке Минобра страны по федеральному проекту «Популяризация науки и технологий», рассказали в пресс-службе Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.
По словам руководителя работ в Козьей пещере, доктора исторических наук Ксении Колобовой, пещеру ученые нашли в 2020 году. Исследованием ее в течение следующих трех лет занимались археологи из разных стран мира. Узкая пещера по своим габаритам не очень большая, но обнаруженные там орудия из камня свидетельствуют о том, что в ней обитали именно денисовцы.
Директор ИАиЭ, член-корреспондент Российской академии наук Андрей Кривошапкин добавил, что третий подвид древнего человека, денисовец, обитал в одноименной пещере, и в двух пещерах, найденных на Тибете и в Лаосе. Козья пещера отныне — признанное ученым сообществом еще одно место его местопребывания.
Невзирая на то, что денисовский человек оказался не в силах выдержать конкуренцию с иными типами людей, геном ныне живущего на земле человека содержит информацию о нем. Изучение алтайских находок позволит специалистам узнать много новых фактах об адаптации древнего человека на алтайской земле.
Стоянка в Козьей пещере была обитаема около 50 тысяч лет назад, полагают специалисты.