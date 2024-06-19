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Более 70 тысяч ребят отдохнут в пришкольных лагерях Новосибирской области за лето

Более 70 тысяч ребят отдохнут в пришкольных лагерях Новосибирской области за лето

19 июня 2024, 11:00
Фото: правительство Новосибирской области
О работе пришкольных лагерей в период летних каникул, организованной при поддержке правительства Новосибирской области, рассказали в ходе пресс-тура замминистра образования региона Владимир Щукин и координатор федерального проекта «Навигаторы детства» Ирина Саблина.

Нынешним летом в пришкольных лагерях Новосибирской области отдохнут более 70 тысяч детей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как заявил в среду, 19 июня, в ходе пресс-тура замминистра образования региона Владимир Щукин, сейчас в области работает 913 подобных лагерей, в течение лета откроется еще 35.

В июне самым доступным видом отдыха воспользуется 64 тысячи детей, а в июле и августе — еще по 71 тысяче. По словам чиновника, в каждом лагере есть своя программа, формирующаяся по федеральным рекомендациям.

Координатор федерального проекта «Навигаторы детства» Ирина Саблина добавила, что флагманской программой для Новосибирской области стала программа «Орлята России».

Она разработана Министерством просвещения страны и федеральным центром «Орленок» и рассчитана на учащихся с 1 по 4 класс.

«В регионе в этой программе участвуют почти 2 тысячи школьных классов из всех муниципалитетов Новосибирской области. Особенность в том, что ребята имеют возможность участвовать в профильных сменах, когда за счет региональных средств дети могут приехать вместе со своим педагогом в лагерь на базе образовательного парка имени Олега Кошевого, где с ними работают лучшие вожатые. В этом году два класса побывали на всероссийской смене в лагере „Океан“, — рассказала Ирина Саблина.
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#Юрий Фомиченко#Общество#Образование#Новосибирская область#Отдых детей#Орлята России#Летние каникулы
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