Международный Сибирский транспортный форум-2024 начал работу в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Экспоцентре Новосибирска в среду, 19 июня, начал работу международный Сибирский Транспортный форум. На старте мероприятие прошло пленарное заседание «Ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики России», сообщает пресс-служба регионального правительства.
С приветственным словом к организаторам, гостям и участникам форума по видеосвязи обратился советник президента и его специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.
Губернатор Андрей Травников поблагодарил участников форума — в столицу Сибири съехалось около пяти тысяч человек и напомнил, что темой нынешнего мероприятия стало влияние развития транспортной инфраструктуры на экономику регионов и России в целом.
Напомним, главный организатор Международного Сибирского транспортного форума — Правительство Новосибирской области.