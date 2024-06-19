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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Международный Сибирский транспортный форум стартовал в Новосибирской области

Международный Сибирский транспортный форум-2024 начал работу в Новосибирской области

19 июня 2024, 09:18
Фото: правительство Новосибирской области

Международный Сибирский транспортный форум стартовал в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников принял участие в открытии форума и пленарном заседании «Ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики России», следует из сообщения пресс-службы правительства Новосибирской области.

В Экспоцентре Новосибирска в среду, 19 июня, начал работу международный Сибирский Транспортный форум. На старте мероприятие прошло пленарное заседание «Ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики России», сообщает пресс-служба регионального правительства.

С приветственным словом к организаторам, гостям и участникам форума по видеосвязи обратился советник президента и его специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.

Губернатор Андрей Травников поблагодарил участников форума — в столицу Сибири съехалось около пяти тысяч человек и напомнил, что темой нынешнего мероприятия стало влияние развития транспортной инфраструктуры на экономику регионов и России в целом.

Напомним, главный организатор Международного Сибирского транспортного форума — Правительство Новосибирской области.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#Андрей Травников#Экспоцентр#Транспортное развитие#Транспортная инфраструктура#Международный форум
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