Рекордное количество пенсионеров Новосибирской области приняли участие в Спартакиаде

Для участия в финале в Куйбышев приехали 388 спортсменов из 29 городских округов и муниципальных районов области — это абсолютный рекорд за всю историю соревнований. По регламенту участвуют в таких спартакиадах женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины 60 лет и старше.