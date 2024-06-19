Рекордное количество пенсионеров Новосибирской области приняли участие в Спартакиаде

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Рекордное количество жителей Новосибирской области приняли участие в XIII летней областной Спартакиаде пенсионеров. Ее финал прошел 18 и 19 июня, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Эти соревнования являются самыми масштабными для данной возрастной категории и соответствуют целям федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» по вовлечению в занятия физической культурой и спортом большего числа жителей. Спартакиада организована министерством культуры и спорта Новосибирской области.
Для участия в финале в Куйбышев приехали 388 спортсменов из 29 городских округов и муниципальных районов области — это абсолютный рекорд за всю историю соревнований. По регламенту участвуют в таких спартакиадах женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины 60 лет и старше.
В программу финала вошла комбинированная эстафета, соревнования по городкам, настольному теннису, плаванию, пулевой стрельбе, конкурс баскетболистов и футболистов, шахматные турниры и соревнования по легкой атлетике. По итогам выступления на первом месте Куйбышевский район, на втором — Бердск, третье место занял Искитим.
По итогам текущих стартов будет сформирована сборная Новосибирской области для участия в Спартакиаде пенсионеров России.