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Рекордное количество пенсионеров Новосибирской области приняли участие в Спартакиаде

Рекордное количество пенсионеров Новосибирской области приняли участие в Спартакиаде

19 июня 2024, 11:59
Фото: правительство Новосибирской области
В Куйбышеве Новосибирской области состоялся финал XIII летней Спартакиады пенсионеров, собравшей рекордное количество участников, следует из сообщения пресс-службы правительства региона.

Рекордное количество жителей Новосибирской области приняли участие в XIII летней областной Спартакиаде пенсионеров. Ее финал прошел 18 и 19 июня, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Эти соревнования являются самыми масштабными для данной возрастной категории и соответствуют целям федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» по вовлечению в занятия физической культурой и спортом большего числа жителей. Спартакиада организована министерством культуры и спорта Новосибирской области.

Для участия в финале в Куйбышев приехали 388 спортсменов из 29 городских округов и муниципальных районов области — это абсолютный рекорд за всю историю соревнований. По регламенту участвуют в таких спартакиадах женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины 60 лет и старше.

В программу финала вошла комбинированная эстафета, соревнования по городкам, настольному теннису, плаванию, пулевой стрельбе, конкурс баскетболистов и футболистов, шахматные турниры и соревнования по легкой атлетике. По итогам выступления на первом месте Куйбышевский район, на втором — Бердск, третье место занял Искитим.

По итогам текущих стартов будет сформирована сборная Новосибирской области для участия в Спартакиаде пенсионеров России.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#Пенсионеры#Спартакиада#Физическая культура#Министерство культуры и спорта
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