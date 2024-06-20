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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Проектно-образовательный интенсив по беспилотникам проходит в Новосибирской области

Проектно-образовательный интенсив по беспилотникам проходит в Новосибирской области

20 июня 2024, 09:30
Фото: правительство Новосибирской области
На мероприятии обсуждают вопросы развития беспилотных авиационных систем, научно-производственных центров БАС и повышения качества жизни людей, следует из сообщения правительства Новосибирской области.

В Новосибирске продолжается проектно-образовательный интенсив «Остров», на котором обсуждаются вопросы развития беспилотных авиационных систем, научно-производственных центров БАС и повышения качества жизни людей. Мероприятие проходит с 17 по 21 июня при поддержке правительства региона.

Об «Острове» заместитель губернатора Ирина Мануйлова и министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев подробно рассказали на пресс-конференции в ТАСС.

В минувшем году в Новосибирской области прошел федеральный интенсив «Архипелаг». В 2024 году местом его проведения стал Сахалин, куда скоро отправится сборная команда из представителей нашего региона, рассказала Ирина Мануйлова.

По словам Вадима Васильева, на резидентство созданного недавно Новосибирской области научно-производственного центра беспилотных авиасистем уже претендуют представители многих высокотехнологичных компаний и научных организаций.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Образование#Инновации#Беспилотники#Авиационные системы
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