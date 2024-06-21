Аделия, Бажена и Дана: как еще называют новосибирцы своих детей

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Самыми популярными именами среди мальчиков в мае 2024 году стали Александр, Артём, Михаил, Иван, Мирон, Роман, Дмитрий, Матвей, Максим, Кирилл.
Среди новорожденных девочек наибольшей популярностью пользуются имена Ева, София, Виктория, Анна, Василиса, Варвара, Мария, Полина, Александра, Алиса.
Также новосибирцы дают детям необычные имена. Мальчиков, например, называют. Аким, Клим, Климентий, Платом, Радим и Пантилей. Также редко дают имена Аркадий, Борис, Валерий и Петр. Из необычных или редких имен среди девочек: Аделия, Александрина, Бажена, Влада, Дана, Каталия, Лада, Любава, Милослава, Нина
Также в управлении ЗАГС по Новосибирской области рассказали, что в мае родились 2 105 детей (1 974 в апреле). Пи этом умерли 3 189 человек (2 881 в апреле).
Браков стало меньше: 1 196 в мае и 1 437 в апреле. Расторгли брак в мае 1 158 пар, а в апреле — 1 052.