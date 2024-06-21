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ЗАГС опубликовал статистику за май

Аделия, Бажена и Дана: как еще называют новосибирцы своих детей

21 июня 2024, 08:17
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
ЗАГС опубликовал статистику за май

Детей в Новосибирской области в мае называли Аделиями и Климентиями

Появилась статистика по смертности и рождаемости в мае в Новосибирской области. Также в управлении ЗАГС по региону рассказали, как новосибирцы чаще всего называли новорожденных детей.

Самыми популярными именами среди мальчиков в мае 2024 году стали Александр, Артём, Михаил, Иван, Мирон, Роман, Дмитрий, Матвей, Максим, Кирилл.

Среди новорожденных девочек наибольшей популярностью пользуются имена Ева, София, Виктория, Анна, Василиса, Варвара, Мария, Полина, Александра, Алиса.

Также новосибирцы дают детям необычные имена. Мальчиков, например, называют. Аким, Клим, Климентий, Платом, Радим и Пантилей. Также редко дают имена Аркадий, Борис, Валерий и Петр. Из необычных или редких имен среди девочек: Аделия, Александрина, Бажена, Влада, Дана, Каталия, Лада, Любава, Милослава, Нина

Также в управлении ЗАГС по Новосибирской области рассказали, что в мае родились 2 105 детей (1 974 в апреле). Пи этом умерли 3 189 человек (2 881 в апреле).

Браков стало меньше: 1 196 в мае и 1 437 в апреле. Расторгли брак в мае 1 158 пар, а в апреле — 1 052.

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#Алина Гурицкая#Новосибирская область#Статистика#Рождаемость#Смертность#Имена
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