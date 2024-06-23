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50 тысяч обращений поступило от новосибирцев к МУП «САХ» в 2024 году

50 тысяч обращений поступило от новосибирцев к МУП «САХ» в 2024 году

23 июня 2024, 06:46
Фото: atas.info
За полгода к региональному оператору по вывозу мусора обратились 50 269 новосибирцев. Среди обращений к МУП «САХ» более 30 тысяч было от физических лиц и более 19 тысяч от юридических.

Большая часть обращений была связана с перерасчетом платы из-за изменения количества расчетных единиц. Речь идет о том, когда член семьи уезжает в отпуск, сын уходит в армию, а дочь родила ребенка, соответственно расчет платы меняется.

Чтобы пересчитать сумму, нужно собрать пакет документов, в который обязательно входит подтверждение числа зарегистрированных жильцов (адресная справка). Для перерасчета можно подать документы как лично в любом офисе оператора, или же сотруднику МУП «САХ», работающему на выездном приеме населения. Узнать, где это можно сделать, можно на сайте мупсах.рф в разделе «Потребителям».

Самый простой способ — отправить документацию дистанционно. Важный момент: перед отправкой сообщения убедитесь в правильности выбора обращений, пересмотрите список всех документов, корректно ли указана ваша контактная информация. После отправки обращения должна появиться галочка и информация, что ваше сообщение принято в работу, затем посмотрите свою электронную почту и убедитесь, что вам пришло информационное письмо с регистрационным номером вашего обращения и списком необходимых для прикрепления документов. Если вы что-то забыли прикрепить, то просто повторите попытку заново, нажав на кнопку «Повторное обращение».

За результатом обращения можно следить на сайте регоператора или уточнить у абонентской службы по номеру +7 (383) 363-04-11 с 8:00 до 20:00.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Регоператор#МУП САХ
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