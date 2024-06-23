50 тысяч обращений поступило от новосибирцев к МУП «САХ» в 2024 году

Самый простой способ — отправить документацию дистанционно. Важный момент: перед отправкой сообщения убедитесь в правильности выбора обращений, пересмотрите список всех документов, корректно ли указана ваша контактная информация. После отправки обращения должна появиться галочка и информация, что ваше сообщение принято в работу, затем посмотрите свою электронную почту и убедитесь, что вам пришло информационное письмо с регистрационным номером вашего обращения и списком необходимых для прикрепления документов. Если вы что-то забыли прикрепить, то просто повторите попытку заново, нажав на кнопку «Повторное обращение».