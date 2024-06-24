atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Скончался известный участник КВН из Новосибирска

Скончался известный участник КВН из Новосибирска

24 июня 2024, 10:12
Фото: gturp.spb.ru
В Санкт-Петербурге ушел из жизни ученый Юрий Терентьев, кандидат экономических наук, выпускник НГУ последние годы работал в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Эту информацию Atas.info подтвердили в вузе.

В 2023 году Юрия Терентьева признали самым компетентным преподавателем СПбГУПТД по версии студентов.

В пресс-службе вуза рассказали, что Терентьев занимал должность доцента кафедры бренд-коммуникаций.

Юрий Терентьев в свое время был участником команд «Конторы братьев Дивановых» и КВН НГУ, пишет «Академ.Инфо». Команда побеждала в высшей лиге. Терентьеву, которого друзья назвали Терентьич, было 64 года.

Из-за резкого повышения воды затопило дороги и участки в Новосибирске и области
Узнать подробнее

Ранее в МЧС сообщили, что за неделю на водных объектах погибли восемь человек, трое из них — это дети. Причем шестеро плавали в неразрешенных местах. За две недели воды в регионе унесли жизни 17 человек.

Читайте также:
Девушка из Новосибирска с редкой болезнью заинтересовала главу СКР БастрыкинаТрое детей и пятеро взрослых утонули за неделю в водоемах Новосибирской областиГубернатор Травников требует ужесточить контроль за благоустройством территорий
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Как реагируют новосибирские туристы на ракетный обстрел Крыма
Сегодня, 04:16
Скандальная новосибирская звезда «Пацанок» Бэлла Кузнецова избита в столичном баре
Сегодня, 09:12
Спортсменка Алиева после провала на ТНТ не захотела возвращаться в Новосибирск
Сегодня, 08:33
Когда будут выпускные вечера в школах Новосибирской области — называем даты
Сегодня, 06:48
Воронка от молнии образовалась в Новосибирской области
Сегодня, 06:43
Об аномальной жаре всю неделю предупредили новосибирцев
Сегодня, 06:38