Скончался известный участник КВН из Новосибирска

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В 2023 году Юрия Терентьева признали самым компетентным преподавателем СПбГУПТД по версии студентов.
В пресс-службе вуза рассказали, что Терентьев занимал должность доцента кафедры бренд-коммуникаций.
Юрий Терентьев в свое время был участником команд «Конторы братьев Дивановых» и КВН НГУ, пишет «Академ.Инфо». Команда побеждала в высшей лиге. Терентьеву, которого друзья назвали Терентьич, было 64 года.
Ранее в МЧС сообщили, что за неделю на водных объектах погибли восемь человек, трое из них — это дети. Причем шестеро плавали в неразрешенных местах. За две недели воды в регионе унесли жизни 17 человек.