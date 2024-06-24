Терористический акт в Дагестане — что известно к этому часу

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В Дагестане в воскресенье, 23 июня, вооруженные террористы совершили нападение на две православные церкви, синагогу и пост Госавтоинспекции. В результате нападения погиб православный священник, другие гражданские лица и около 15 сотрудников правоохранительных органов.
По предварительным данным, террористический акт совершили члены одной из «спящих ячеек» экстремистов. В республике объявили контртеррористическую операцию.
Примерно в 18 часов по местному времени в Дербенте было совершено нападение на церковь и синагогу. Боевики перерезали горло 66-летнему священнослужителю.
Где-то через час пришли сообщения, что террористы атаковали пост дорожно-постовой службы в столице республике, Махачкале. При этом один сотрудник полиции был убит. После этого было совершено нападение на православный храм, террористами был убит его охранник.
В махачкалинской церкви в момент нападения шла служба, к счастью, присутствующим удалось забаррикадироваться в здании, никто не пострадал.
Среди террористов были опознаны сыновья и племянник руководителя Сергокалинского района Дагестана.
Сотрудники правоохранительных органов вступили в перестрелку с боевиками на улицах Дербента и Махачкалы. В результате шестеро нападавших были уничтожены. Как минимум два террориста попытались затеряться среди людей на махачкалинском пляже, но были задержаны.
Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 24, 25 и 26 июня днями траура. Он заявил, что террористический акт был организован за пределами России и заявил, что все «спящие ячейки» экстремистов будут разоблачены и уничтожены.