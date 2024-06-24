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Терористический акт в Дагестане — что известно к этому часу

Терористический акт в Дагестане — что известно к этому часу

24 июня 2024, 05:21
Фото: телеграм-канал «Прямой эфир Дагестан»
В Дагестане террористы напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщается о 17 погибших.

В Дагестане в воскресенье, 23 июня, вооруженные террористы совершили нападение на две православные церкви, синагогу и пост Госавтоинспекции. В результате нападения погиб православный священник, другие гражданские лица и около 15 сотрудников правоохранительных органов.

По предварительным данным, террористический акт совершили члены одной из «спящих ячеек» экстремистов. В республике объявили контртеррористическую операцию.

Примерно в 18 часов по местному времени в Дербенте было совершено нападение на церковь и синагогу. Боевики перерезали горло 66-летнему священнослужителю.

Где-то через час пришли сообщения, что террористы атаковали пост дорожно-постовой службы в столице республике, Махачкале. При этом один сотрудник полиции был убит. После этого было совершено нападение на православный храм, террористами был убит его охранник.

В махачкалинской церкви в момент нападения шла служба, к счастью, присутствующим удалось забаррикадироваться в здании, никто не пострадал.

Среди террористов были опознаны сыновья и племянник руководителя Сергокалинского района Дагестана.

Сотрудники правоохранительных органов вступили в перестрелку с боевиками на улицах Дербента и Махачкалы. В результате шестеро нападавших были уничтожены. Как минимум два террориста попытались затеряться среди людей на махачкалинском пляже, но были задержаны.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 24, 25 и 26 июня днями траура. Он заявил, что террористический акт был организован за пределами России и заявил, что все «спящие ячейки» экстремистов будут разоблачены и уничтожены.

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