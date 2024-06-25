Двукратным обладателем кубка Стэнли стал новосибирец Владимир Тарасенко

Будущий хоккеист родился в 1991 году в Ярославле, где тогда играл его отец. После нескольких лет, проведенных в составах «Сибири» и СКА (Санкт-Петербург), хоккеист вышел на драфт Национальной хоккейной лиги. Сейчас Тарасенко — четвертый по результативности бомбардир НХЛ и один из самых популярных легионеров лиги.