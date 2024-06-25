Двукратным обладателем кубка Стэнли стал новосибирец Владимир Тарасенко

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
Воспитанник новосибирской хоккейной школы Владимир Тарасенко в составе команды Florida Panthers минувшей ночью завоевал кубок Стэнли в финале плей-офф НХЛ. За свою карьеру за океаном Тарасенко получает кубок уже во второй раз.
Будущий хоккеист родился в 1991 году в Ярославле, где тогда играл его отец. После нескольких лет, проведенных в составах «Сибири» и СКА (Санкт-Петербург), хоккеист вышел на драфт Национальной хоккейной лиги. Сейчас Тарасенко — четвертый по результативности бомбардир НХЛ и один из самых популярных легионеров лиги.
В 2019 году новосибирец привез в родной город кубок Стэнли, завоеванный тогда в составе команды St. Louis Blues. Состоится ли триумфальный визит Тарасенко с самым престижным хоккейным трофеем в Новосибирск в этот раз, пока не сообщается.