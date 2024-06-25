Котят в подвале замуровала УК в Новосибирске — активисты добиваются возбуждения дела

Трагический случай произошел в подвале жилого дома по улице Тимирязева, 75. По словам местных жителей, с подачи старшей по дому представители УК «Сибиряк» наглухо замуровали все вентиляционные отверстия-продухи в подвале, где жили котята, а затем начали травить блох. Люди были готовы забрать животных, но ключи от подвала им не дали. Когда все-таки удалось попасть в подвальное помещение, там обнаружили четырех мертвых животных. Один котенок выжил, он сейчас в тяжелом создании находится в ветеринарной клинике.