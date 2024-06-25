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Животные погибли в муках, говорят зоозащитники

Котят в подвале замуровала УК в Новосибирске — активисты добиваются возбуждения дела

25 июня 2024, 03:17
Фото: Изображение Midjourney
Животные погибли в муках, говорят зоозащитники
Четверо животных погибли в результате действий жилищников, которые решили травить блох. Людям специально не дали забрать котят из подвала, сообщили зоозащитники.

Трагический случай произошел в подвале жилого дома по улице Тимирязева, 75. По словам местных жителей, с подачи старшей по дому представители УК «Сибиряк» наглухо замуровали все вентиляционные отверстия-продухи в подвале, где жили котята, а затем начали травить блох. Люди были готовы забрать животных, но ключи от подвала им не дали. Когда все-таки удалось попасть в подвальное помещение, там обнаружили четырех мертвых животных. Один котенок выжил, он сейчас в тяжелом создании находится в ветеринарной клинике.

По словам представителя юридического центра «Егоров и партнеры» Светланы Слесаревой, здесь нарушено не только право животных на жизнь, но и права людей, которым сознательно не дали спасти котят.

«Ущербна и сама позиция, что кошки стали причиной появления блок. Первопричина — страшная сырость в этом подвале, грязь, антисанитария. По сути, это жестокое и ничем не обоснованное убийство», — считает Слесарева.

Нарушено в данном случае и постановление правительства РФ № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», согласно которому, как минимум, один продух в подвале должен оставаться открытым.

Активисты написали заявление в полицию. Однако, говорит Светлана Слесарева, добиваться реального применения статьи 245 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными, всегда непросто. Полиция неохотно занимается расследованием подобных преступлений.

«Бывает, что мы по году-полтора добиваемся возбуждения уголовного дела, хотя все улики налицо и есть свидетели», — рассказывает зоозащитница.

Получить комментарий в УК «Сибиряк» не удалось — в приемной сообщили, что все ответственные лица заняты или «находятся на объектах».

Между тем, юристы говорят, что твердо намерены довести дело до конца. В первую очередь, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем.

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#Новосибирск#Животные#Гибель#Управляющая компания#Зоозащитники
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